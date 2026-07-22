Чемпионы не только в спорте: олимпийцы, которые стали многодетными родителями

Дмитриева также участвует в воспитании сыновей мужа от первого брака — Матвея и Мирослава. В итоге на двоих с мужем у них получается шестеро сыновей. Спортсменка призналась, что материнство стало для нее не только обязанностью, но и способом самовоспитания. Рассказывая им о жизни и обучая их каким‑то принципам, она восполняет и свои пробелы в воспитании.