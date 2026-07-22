Чемпионы не только в спорте: олимпийцы, которые стали многодетными родителями

Трое детей, шестеро или десять — у каждого из героев этой статьи своя история и свой путь к многодетному родительству. В нашей подборке олимпийские чемпионы, которые доказали, что самая важная победа — это уметь совмещать рождение детей и спортивные достижения.
Махарбек Хадарцев — отец десятерых детей
Махарбек Хадарцев — легенда вольной борьбы. На его счету две олимпийские золотые медали и пять титулов чемпиона мира. Но главное достижение этого спортсмена, по его собственному признанию, находится далеко за пределами спортивного ковра. Хадарцев и его жена Виктория Джатиева воспитывают десять детей — шесть сыновей и четыре дочери.
Семейная история Хадарцевых началась в 2000 году, когда он женился на Виктории, осетинке из интеллигентной семьи. Тогда он находился под давлением подготовки к четвертой Олимпиаде, и на личную жизнь почти не оставалось времени. Сам Махарбек шутит, что выбор невесты сделали его друзья и выбрали самую достойную.
Изначально Виктория планировала иметь не больше трех детей, но Махарбек настоял, что будет не меньше пяти. В 2016 году в семье родилась тройня, что стало поворотным моментом в их истории. А в 2023 году Виктория Джатиева была удостоена звания «Мать-героиня».
В доме Хадарцевых царит четкий распорядок: дежурства по дому, уборка и работа во дворе. Сыновья увлекаются борьбой, дочери — танцами и рисованием. Старшая дочь мечтает об учебе в Оксфорде, и родители активно поддерживают ее стремления. Сегодня, на пороге своего 60-летия, Хадарцев признается: его настоящее достижение — это не олимпийские медали, а дружная и большая семья.
Сергей Устюгов — многодетный отец
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов в 2025 году стал отцом в третий раз. Его супруга, тоже профессиональная лыжница Елена Соболева, 16 октября 2025 года родила девочку весом 3930 граммов. Пара уже воспитывает дочь Киру (родилась в январе 2020 года) и сына Михаила (родился в апреле 2022 года).
33-летний Устюгов завоевал олимпийское золото на Играх в Пекине в 2022 году в эстафетной гонке. До этого он дважды становился чемпионом мира в 2017 году — в скиатлоне и командном спринте, а также побеждал в престижной многодневке «Тур де Ски». Его супруга Елена Соболева — также успешная спортсменка: чемпионка мира среди юниоров и молодежи, призер этапа Кубка мира и чемпионата России, мастер спорта международного класса.
Устюгов — не единственный лыжник, который совмещает спорт с многодетным родительством. Его коллега по сборной Александр Большунов в 2026 году ожидает второго ребенка. А Наталья Терентьева (Непряева), олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, в 2025 году объявила, что ждет второго ребенка. Но именно Устюгов пока остается самым многодетным среди действующих лыжников.
Татьяна Волосожар и Максим Траньков — трое детей
Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Татьяна Волосожар и Максим Траньков — одна из самых известных спортивных пар России. На их счету золото Игр в Сочи в командном турнире и в личном зачете. Но сегодня их главная гордость — трое детей.
В мае 2024 года у пары родился третий ребенок — сын Леонид. Татьяна рожала в Майами, где семья провела три месяца. Старшие дети пары — семилетняя Анжелика и трехлетний Теодор. После рождения третьего ребенка Татьяна написала в соцсетях: «Мы дома. Привыкаю к своему новому статусу — многодетная мама. Потихоньку вхожу в привычный ритм жизни».
В 2024 году пара вернулась в Россию после нескольких месяцев в США. Это вызвало большой интерес в прессе, так как фигуристы скрывали факт своего отъезда, и новость о рождении третьего ребенка стала для многих неожиданностью.
Дарья Дмитриева — шесть сыновей
Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года по художественной гимнастике Дарья Дмитриева завершила карьеру вскоре после Игр в Лондоне. Сегодня она живет в Москве и воспитывает четырех сыновей. Старший сын Макар родился в браке с хоккеистом Александром Радуловым. Троих младших — Гордея, Святослава и Яромира — Дарья родила во втором браке с Игорем Семченко. При этом разница в возрасте между младшими сыновьями — всего около года.
Дмитриева также участвует в воспитании сыновей мужа от первого брака — Матвея и Мирослава. В итоге на двоих с мужем у них получается шестеро сыновей. Спортсменка призналась, что материнство стало для нее не только обязанностью, но и способом самовоспитания. Рассказывая им о жизни и обучая их каким‑то принципам, она восполняет и свои пробелы в воспитании.
Несмотря на плотный график и заботу о четырех детях, гимнастка находит время для работы: у нее есть агентство по организации мероприятий и собственная коллекция спортивной одежды. В день она успевает отвезти старшего на хоккейную тренировку, помочь с уроками, забрать детей из школы и сада.
Все герои нашей статьи доказали, что олимпийское золото для них это не финал, а только начало. Главная победа случается не на стадионе, а дома, когда рядом твоя семья. И десять детей гораздо более значимое достижение, чем десять чемпионских титулов.