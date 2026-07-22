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КБЖУ сока: сколько калорий в разных видах

В одном стакане разных соков может быть как меньше 40, так и около 120 ккал. Таблицы КБЖУ помогают быстро сравнить их и выбрать подходящий вариант.

Анна Васикова
Автор Спорт Mail
Сок, в котором надо подсчитать КБЖУ
Овощные и фруктовые соки заметно отличаются по калорийности и содержанию углеводовИсточник: Unsplash

КБЖУ сока отличается прежде всего количеством углеводов. Белков и жиров в большинстве соков мало, а калорийность популярных видов варьируется примерно от 17 до 60 ккал на 100 мл. Разберем, сколько калорий содержится в разных соках, как рассчитать калорийность порции и какой сок лучше выбрать при похудении.

Калории, белки, жиры и углеводы в разных соках

В таблице приведены средние значения на 100 мл напитка. У разных производителей показатели могут немного отличаться.

Сок
Калории
БЖУ
Томатный
17 ккал
Б 0,9 / Ж 0,1 / У 3,5
Морковный
40 ккал
Б 1,0 / Ж 0,1 / У 9,3
Апельсиновый
45 ккал
Б 0,7 / Ж 0,2 / У 10,4
Яблочный
46 ккал
Б 0,1 / Ж 0,1 / У 11,3
Мультифруктовый
49 ккал
Б 0,4 / Ж 0,2 / У 11,8
Ананасовый
50 ккал
Б 0,3 / Ж 0,1 / У 12,0
Вишневый
51 ккал
Б 0,7 / Ж 0,2 / У 12,2
Гранатовый
54 ккал
Б 0,3 / Ж 0,1 / У 13,0
Виноградный
60 ккал
Б 0,3 / Ж 0,1 / У 14,5

Все значения в таблице относятся к 100%-ным сокам без добавленного сахара. У нектаров и сокосодержащих напитков калорийность может быть выше.

Сколько калорий в стакане и литре сока

Калорийность удобно считать не только на 100 мл, но и на привычную порцию. Ниже приведены примерные значения для стакана объемом 200 мл и литра сока.

Сок200 мл1 литр
Томатный34 ккал170 ккал
Морковный80 ккал400 ккал
Апельсиновый90 ккал450 ккал
Яблочный92 ккал460 ккал
Мультифруктовый98 ккал490 ккал
Ананасовый100 ккал500 ккал
Вишневый102 ккал510 ккал
Гранатовый108 ккал540 ккал
Виноградный120 ккал600 ккал

Калорийность одного стакана сока может отличаться более чем в три раза — примерно от 34 до 120 ккал в зависимости от его вида.

Какой сок выбрать при похудении

Томатный сок при похудении
При похудении томатный сок часто выбирают благодаря низкой калорийностиИсточник: Freepik

При похудении стоит обращать внимание прежде всего на калорийность сока и размер порции. Свежевыжатый и 100%-ный пакетированный сок из одного и того же фрукта или овоща обычно почти не отличаются по КБЖУ.

Самыми низкокалорийными считаются овощные соки, особенно томатный. Среди популярных фруктовых соков меньше калорий обычно содержится в апельсиновом и яблочном, а больше — в виноградном и гранатовом.

Если хочется уменьшить калорийность рациона, стоит также учитывать состав напитка. Нектары и сокосодержащие напитки могут содержать добавленный сахар, поэтому их энергетическая ценность иногда выше, чем у 100%-ных соков.

Целые фрукты обычно насыщают лучше благодаря клетчатке, поэтому при похудении их чаще рекомендуют вместо сока.