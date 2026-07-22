КБЖУ сока: сколько калорий в разных видах

КБЖУ сока отличается прежде всего количеством углеводов. Белков и жиров в большинстве соков мало, а калорийность популярных видов варьируется примерно от 17 до 60 ккал на 100 мл. Разберем, сколько калорий содержится в разных соках, как рассчитать калорийность порции и какой сок лучше выбрать при похудении.