КБЖУ сока: сколько калорий в разных видах

КБЖУ сока отличается прежде всего количеством углеводов. Белков и жиров в большинстве соков мало, а калорийность популярных видов варьируется примерно от 17 до 60 ккал на 100 мл. Разберем, сколько калорий содержится в разных соках, как рассчитать калорийность порции и какой сок лучше выбрать при похудении.
Калории, белки, жиры и углеводы в разных соках
В таблице приведены средние значения на 100 мл напитка. У разных производителей показатели могут немного отличаться.
|Сок
|Калории
|БЖУ
|Томатный
|17 ккал
|Б 0,9 / Ж 0,1 / У 3,5
|Морковный
|40 ккал
|Б 1,0 / Ж 0,1 / У 9,3
|Апельсиновый
|45 ккал
|Б 0,7 / Ж 0,2 / У 10,4
|Яблочный
|46 ккал
|Б 0,1 / Ж 0,1 / У 11,3
|Мультифруктовый
|49 ккал
|Б 0,4 / Ж 0,2 / У 11,8
|Ананасовый
|50 ккал
|Б 0,3 / Ж 0,1 / У 12,0
|Вишневый
|51 ккал
|Б 0,7 / Ж 0,2 / У 12,2
|Гранатовый
|54 ккал
|Б 0,3 / Ж 0,1 / У 13,0
|Виноградный
|60 ккал
|Б 0,3 / Ж 0,1 / У 14,5
Все значения в таблице относятся к 100%-ным сокам без добавленного сахара. У нектаров и сокосодержащих напитков калорийность может быть выше.
Сколько калорий в стакане и литре сока
Калорийность удобно считать не только на 100 мл, но и на привычную порцию. Ниже приведены примерные значения для стакана объемом 200 мл и литра сока.
|Сок
|200 мл
|1 литр
|Томатный
|34 ккал
|170 ккал
|Морковный
|80 ккал
|400 ккал
|Апельсиновый
|90 ккал
|450 ккал
|Яблочный
|92 ккал
|460 ккал
|Мультифруктовый
|98 ккал
|490 ккал
|Ананасовый
|100 ккал
|500 ккал
|Вишневый
|102 ккал
|510 ккал
|Гранатовый
|108 ккал
|540 ккал
|Виноградный
|120 ккал
|600 ккал
Калорийность одного стакана сока может отличаться более чем в три раза — примерно от 34 до 120 ккал в зависимости от его вида.
Какой сок выбрать при похудении
При похудении стоит обращать внимание прежде всего на калорийность сока и размер порции. Свежевыжатый и 100%-ный пакетированный сок из одного и того же фрукта или овоща обычно почти не отличаются по КБЖУ.
Самыми низкокалорийными считаются овощные соки, особенно томатный. Среди популярных фруктовых соков меньше калорий обычно содержится в апельсиновом и яблочном, а больше — в виноградном и гранатовом.
Если хочется уменьшить калорийность рациона, стоит также учитывать состав напитка. Нектары и сокосодержащие напитки могут содержать добавленный сахар, поэтому их энергетическая ценность иногда выше, чем у 100%-ных соков.
Целые фрукты обычно насыщают лучше благодаря клетчатке, поэтому при похудении их чаще рекомендуют вместо сока.