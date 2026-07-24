Почему огород тренирует выносливость лучше, чем зал

На первый взгляд зал кажется более эффективным: там есть программы, веса и контроль нагрузки. Но в реальности выносливость формируется не только за счет интенсивности, а за счет длительности, разнообразия и частоты движения. Огород как раз дает такую нагрузку — длительную, переменную и близкую к реальной жизни. В результате тело учится работать дольше и устойчивее, без резких спадов энергии.