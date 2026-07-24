Невидимая активность: можно ли похудеть на обычных шагах и как увеличить шансы

Даже в самый обычный день человек проходит сотни и тысячи шагов — по квартире, на работе, в магазине. Эта активность называется нефизической нагрузкой, но она напрямую влияет на расход энергии. Вопрос в том, достаточно ли этого для похудения. Разберемся, как работают «незаметные» шаги и как их усилить без радикальных изменений образа жизни.