Ненужный фитнес-инвентарь: почему он скапливается дома и как этого избежать

Проблема не в том, что люди не хотят заниматься спортом. Чаще всего причина в спонтанных покупках, рекламе и неправильной оценке своих потребностей. Разберем, почему это происходит и как сделать так, чтобы спортивные покупки действительно помогали, а не превращались в бесполезные траты.