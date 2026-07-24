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Дочь Навки, сын Карелина и другие: чем занимаются дети олимпийских чемпионов

Для детей звезд спорта выбор будущего часто предопределен. Но не все из них становятся профессиональными спортсменами. Одни продолжают династию, другие ищут себя в бизнесе или творчестве.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Они выросли за кулисами больших побед и с ранних лет видели, как их родители поднимались на олимпийские пьедесталы. Но жизнь после спорта у каждого из них сложилась по-своему. Из этой статьи вы узнаете о том, чем занимаются дети четырех известных олимпийских чемпионов в 2026 году.

Александр Плющенко: фигурное катание и мечта об Олимпиаде-2034

13-летний Александр Плющенко уже освоил тройной аксель и готовится к международным стартам.
13-летний Александр Плющенко уже освоил тройной аксель и готовится к международным стартам.Источник: Соцсети

Сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, 13-летний Александр (известный как Гном Гномыч) с ранних лет пошел по стопам отца. Он тренируется в академии «Ангелы Плющенко», участвует в ледовых шоу и уже выступал на соревнованиях в своей возрастной категории.

В мае 2026 года Александр сменил спортивное гражданство с российского на азербайджанское сроком на пять лет. Теперь он будет представлять Азербайджан на международных соревнованиях, начиная с сезона 2026/2027, сохраняя при этом связь с российской школой фигурного катания.

Сам Александр заявил, что будет представлять две страны. По словам его матери, Яны Рудковской, главная цель юного фигуриста — Олимпийские игры 2034 года. Он уже освоил тройной аксель, а в ближайшие два года планирует учить четверные прыжки. Кроме того, на собственные гонорары он содержит футбольную команду и помогает детям из малообеспеченных семей в их академии.

Александра Жулина: сеть кондитерских и собственный бизнес

26-летняя Александра Жулина выбрала путь предпринимателя.
26-летняя Александра Жулина выбрала путь предпринимателя. Источник: Соцсети

Старшая дочь олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки и фигуриста Александра Жулина родилась 2 мая 2000 года в Нью-Йорке. В отличие от многих детей знаменитостей, Александра не стала продолжать спортивную династию, а выбрала путь предпринимателя.

В 2026 году 26-летняя Александра Жулина — владелица сети кондитерских и основательница собственной торговой марки, выпускающей печенье. На днях она открыла летнюю веранду в Москве на Бронной улице. На открытии ее поддержали мать Татьяна Навка, отчим Дмитрий Песков и сводная сестра. Ее бизнес продолжает развиваться, и она уже стала известной фигурой в московской ресторанной среде.

Иван Карелин: мастер спорта по греко-римской борьбе

Сын трехкратного олимпийского чемпиона продолжает династию на борцовском ковре.
Сын трехкратного олимпийского чемпиона продолжает династию на борцовском ковре. Источник: legion-media

Младший сын трехкратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Александра Карелина, Иван, пошел по стопам отца. Он занимается греко-римской борьбой и уже добился серьезных успехов. Иван выступает в весовой категории до 120 килограммов и является мастером спорта. На первенстве России он занял второе место.

В 2026 году в финале соревнований в Перми он уступил липецкому борцу Никите Шкарину. Несмотря на это, Иван продолжает активно тренироваться и развиваться в спорте. Он является одним из самых перспективных молодых борцов в супертяжелом весе. Также Иван владеет сетью клубов «Будь сильным» в Новосибирске и Бердске, где тренируют в том числе по греко-римской борьбе.

Ева и Добрыня Исинбаевы: теннис, футбол и спорт с детства

Ева и Добрыня Исинбаевы с ранних лет занимаются спортом и уже показывают успехи.
Ева и Добрыня Исинбаевы с ранних лет занимаются спортом и уже показывают успехи.Источник: РИА "Новости"

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева воспитывает двоих детей — дочь Еву и сына Добрыню. Семья живет в Испании, где Елена посвящает все время детям.

12-летняя Ева занимается большим теннисом. Она уже добилась успехов: участвует в международных турнирах в своей возрастной категории и борется за победы. Ранее в Волгограде Ева занималась гимнастикой, но в Испании переключилась на теннис и обучается в спортивной академии.

Сама Елена планировала отдать сына в хоккей, считая что у него для этого есть все данные. Но сейчас 8-летний Добрыня также увлекается теннисом и старается не отставать от сестры. Он тренируется вместе с Евой, что помогает ему прогрессировать. Оба ребенка с ранних лет пробуют себя в спорте, а их родители активно их поддерживают. Елена Исинбаева часто присутствует на их тренировках и соревнованиях.

Все герои нашей статьи выросли в семьях, где спорт был главным делом всей жизни. И каждый из них нашел свой путь — кто-то пошел по стопам родителей, а кто-то — выбрал свой. Но одно остается неизменным: дети чемпионов продолжают вписывать свои имена в историю, начатую их знаменитыми родителями.

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