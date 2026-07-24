Дочь Навки, сын Карелина и другие: чем занимаются дети олимпийских чемпионов

Сама Елена планировала отдать сына в хоккей, считая что у него для этого есть все данные. Но сейчас 8-летний Добрыня также увлекается теннисом и старается не отставать от сестры. Он тренируется вместе с Евой, что помогает ему прогрессировать. Оба ребенка с ранних лет пробуют себя в спорте, а их родители активно их поддерживают. Елена Исинбаева часто присутствует на их тренировках и соревнованиях.