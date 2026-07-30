Что взять на рассветную пробежку: 9 неочевидных вещей

Утренняя пробежка — это инвестиция в здоровье и настроение на весь день. Правильно подобранная экипировка делает тренировку безопасной и комфортной, позволяя сосредоточиться на главном — удовольствии от движения. Не обязательно покупать все сразу: начните с того, что актуально для вашего маршрута и погодных условий. Постепенно вы соберете идеальный набор, который будет работать на вас.