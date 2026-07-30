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Что взять на рассветную пробежку: 9 неочевидных вещей

Если вы бегаете по утрам, то знаете: рассветная тренировка отличается от дневной. Эта подборка поможет собрать все необходимое для безопасных и комфортных пробежек на заре.

Екатерина Бутько
Автор Спорт Mail
Пробежка
Утренние пробежки требуют особого подхода к экипировке. Правильно подобранные вещи делают тренировку безопасной и комфортной даже на рассветеИсточник: Magnific

Утренний бег требует особого внимания к деталям. Темнота, прохлада, роса — все это создает условия, к которым нужно подготовиться заранее. Многие бегуны фокусируются на обуви и одежде, но упускают из виду важные мелочи. Именно эти забытые вещи способны превратить утреннюю пробежку из испытания в удовольствие.

1. Светоотражающие элементы

Утром, особенно в межсезонье, бывает недостаточно светло. Водители могут не заметить бегуна на дороге или обочине. Светоотражающие полосы на одежде или отдельный жилет делают вас видимыми с расстояния до 150 метров.

Даже если вы бегаете по знакомому маршруту, ситуация на дороге меняется. Светоотражатели — это минимальная инвестиция в вашу безопасность, которая работает автоматически.

Светоотражающий ремень

Светоотражающий ремень

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Светоотражающий ремень с наплечными лямками делает человека заметнее в темное время суток и при плохой погоде. Размер легко регулируется, поэтому модель подходит взрослым и детям. Легкий материал не мешает движениям и позволяет носить ремень поверх одежды или рюкзака
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2. Налобный фонарь

Темнота скрывает неровности дороги, корни деревьев, лужи. Даже в сумерках легко подвернуть ногу или поскользнуться. Компактный налобный фонарь освещает путь перед вами, оставляя руки свободными.

Выбирайте модель с регулируемым углом наклона и несколькими режимами яркости. Для городских пробежек достаточно минимальной мощности, а для парковых маршрутов лучше взять фонарь поярче.

Налобный фонарь

Налобный фонарь

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Налобный фонарь FinePower HE-500 выдает до 1000 лм и светит на расстояние до 180 м. Подходит для работ в темноте, походов и ремонта. Магнитный держатель помогает зафиксировать фонарь на металле, а прочный корпус не боится влаги и ударов
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3. Поясная сумка для мелочей

Карманы в беговой одежде часто отсутствуют или неудобно расположены. Телефон, ключи, деньги — все это нужно где-то разместить так, чтобы не мешало движению. Поясная сумка плотно прилегает к телу и не создает дискомфорта.

Современные модели делают из влагоотталкивающих материалов с вентиляционными вставками. Они не натирают и не сползают даже при интенсивном беге.

Сумка на пояс для бега

Сумка на пояс для бега

Demix
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Поясная сумка помогает удобно разместить необходимые мелочи во время прогулок и тренировок. Внутренние и внешние карманы позволяют быстро найти нужную вещь. Регулируемый ремень помогает подобрать комфортную посадку. Водоотталкивающая пропитка защищает ткань от небольших осадков
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4. Водонепроницаемый чехол для телефона

Утренняя роса, внезапный дождь или просто пот могут вывести телефон из строя. Даже если ваша куртка водоотталкивающая, телефон в кармане все равно рискует намокнуть. Специальный чехол защищает гаджет от влаги и позволяет пользоваться экраном.

Такой аксессуар стоит недорого, но спасает от дорогостоящей замены телефона. Выбирайте чехол с надежной застежкой и прозрачной передней панелью.

Водонепроницаемый чехол

Водонепроницаемый чехол

Век
от 650 ₽
Гермочехол подходит для хранения документов, телефона, ключей и других ценных вещей рядом с водой. Герметичная конструкция помогает защитить содержимое от влаги и кратковременного погружения. Чехол удобно носить на шее благодаря регулируемому шнурку
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5. Бальзам для губ с SPF

Утреннее солнце не менее активно, чем дневное. При этом прохладный ветер и дыхание во время бега сушат кожу губ. Трещины и шелушение — частая проблема бегунов, которые игнорируют защиту.

Бальзам с фактором защиты создает барьер от ультрафиолета и ветра. Нанесите его перед выходом, и ваши губы останутся мягкими даже после длительной пробежки.

Бальзам для губ

Бальзам для губ

HOLLY POLLY
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Бальзам для губ сочетает уход и защиту от солнца в одном средстве. SPF 50+ помогает снизить воздействие UVA- и UVB-лучей во время прогулок и отдыха на открытом воздухе. Формула с маслами и витамином Е смягчает кожу губ и поддерживает комфорт в течение дня
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6. Наушники с костной проводимостью

Обычные наушники полностью перекрывают слух, что опасно на утренних пробежках. Вы можете не услышать приближающийся велосипед, машину или собаку. Наушники с костной проводимостью оставляют ушные раковины открытыми.

Звук передается через скуловые кости, поэтому вы слышите музыку и окружающие звуки одновременно. Это сохраняет ситуационную осведомленность без отказа от любимого плейлиста.

Наушники

Наушники

Suunto
от 23190 ₽
SUUNTO Wing 2 с костной проводимостью позволяют слушать музыку и одновременно слышать дорогу, людей и транспорт вокруг. Легкий титановый корпус весом 35 г, защита IP66, до 30 часов работы с пауэрбанком и управление движением головы делают модель удобной для бега и велопрогулок
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Dr.Head Яндекс Маркет

7. Компактное полотенце или повязка от пота

Даже в прохладное утро тело нагревается во время бега. Пот может стекать в глаза, создавая дискомфорт и мешая обзору. Небольшое полотенце из микрофибры или специальная повязка решают эту проблему.

Микрофибра быстро впитывает влагу и занимает минимум места. Повязка на голову удерживает пот и волосы, не давая им мешать. Оба варианта весят практически ничего, но существенно повышают комфорт.

Повязка на голову

Повязка на голову

FreeSpirit
от 200 ₽
Повязка подходит для спорта, прогулок и повседневной носки в любое время года. Мягкий трикотаж приятно прилегает к голове и хорошо пропускает воздух. Материал сохраняет форму после стирок и долго остается эластичным
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8. Запасная пара носков

Если вы планируете длительную пробежку или бегаете в сырую погоду, ноги могут вспотеть. Мокрые носки создают трение, что ведет к мозолям и дискомфорту. Сухая запасная пара в поясной сумке занимает мало места.

Переодеть носки после пробежки — значит сохранить здоровье ног и предотвратить грибковые инфекции. Особенно это актуально, если после бега вы идете на работу или по делам.

Компрессионные носки

Компрессионные носки

Dr. SportFlight
от 425 ₽
Компрессионные спортивные носки Dr. SportFlight обеспечивают мягкую профилактическую компрессию 15 мм рт. ст., снижают усталость и поддерживают мышцы во время тренировок и активного отдыха. Подходят для фитнеса, йоги, бега, туризма и велоспорта. Изготовлены из дышащих материалов, плотно сидят
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9. Энергетический гель или батончик

Утренние пробежки часто проходят натощак, и запасы гликогена могут истощиться быстрее, чем вы ожидаете. Если вы бежите больше 45−60 минут, организму нужна подпитка. Компактный гель или батончик спасает от внезапной слабости.

Энергетические гели легко усваиваются и не требуют пережевывания. Батончики дают более длительное насыщение. Выберите то, что подходит вашему организму, и носите с собой на длительные пробежки.

Протеиновый батончик

Протеиновый батончик

Pump Up
от 550 ₽
Протеиновый батончик — это низкокалорийный снек без сахара для тех, кто следит за питанием и активным образом жизни. Один батончик содержит 20 г белка, что делает его удобным вариантом перекуса после тренировки или в течение дня
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Питьевой энергетический гель для бега и марафона

Питьевой энергетический гель для бега и марафона

Bombbar
от 400 ₽
Питьевой энергетический гель Bombbar EnerGel предназначен для интенсивных и продолжительных нагрузок. Он сочетает углеводы, электролиты и аминокислоты BCAA для поддержки энергии и восстановления. Минеральный комплекс помогает поддерживать водно-солевой баланс
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Ozon Wildberries

Утренняя пробежка — это инвестиция в здоровье и настроение на весь день. Правильно подобранная экипировка делает тренировку безопасной и комфортной, позволяя сосредоточиться на главном — удовольствии от движения. Не обязательно покупать все сразу: начните с того, что актуально для вашего маршрута и погодных условий. Постепенно вы соберете идеальный набор, который будет работать на вас.