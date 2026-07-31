Можно ли не тренироваться и при этом выглядеть подтянуто

Форма — это не только спорт. На нее влияет общий уровень активности, питание, сон и даже бытовые привычки. Если вы не тренируетесь, важно компенсировать это другими способами. В этом помогают простые действия и несколько продуманных вещей, которые легко встроить в повседневную жизнь.