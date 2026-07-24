Уборка как тренировка: какие мышцы вы реально прокачиваете дома

Домашние дела редко воспринимаются как нагрузка, хотя многие движения повторяют упражнения из фитнеса. Мы наклоняемся, тянемся, удерживаем корпус и работаем руками — все это включает разные группы мышц. Если немного скорректировать подход и добавить удобные аксессуары, уборка становится не только полезной для дома, но и для тела. Ниже — разбор, какие зоны задействуются и как усилить эффект.