Начала с Эльбруса в 24: как Алина Пекова стала самой молодой рекордсменкой

Несмотря на то, что она выросла у подножия Кавказских гор, альпинизм не был ее детской мечтой. Алина окончила школу с отличием, поступила в Кабардино-Балкарский государственный университет на филологический факультет. Она пробовала себя в ювелирном бизнесе, но в 24 года, в 2017-м, что-то изменилось. Глядя на белоснежную шапку Эльбруса, она решила: «Хочу туда». Это не было спонтанным капризом — Алина готовилась: бегала по холмам, занималась в зале и училась дышать ровно, несмотря на усталость.