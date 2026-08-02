Начала с Эльбруса в 24: как Алина Пекова стала самой молодой рекордсменкой

В июне 2026 года Алину Пекову официально внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Ее достижение — история о том, как хрупкая девушка из кавказского села бросила вызов самым опасным горам мира и победила.
Детство в Кабардино-Балкарии
Алина Пекова родилась 8 января 1993 года в селе Чегем Второй в Кабардино-Балкарии. С детства она занималась художественной гимнастикой и теннисом. Ее отец, Юрий Пеков, в прошлом борец, учил дочь не сдаваться и рассказывал истории о силе духа.
Несмотря на то, что она выросла у подножия Кавказских гор, альпинизм не был ее детской мечтой. Алина окончила школу с отличием, поступила в Кабардино-Балкарский государственный университет на филологический факультет. Она пробовала себя в ювелирном бизнесе, но в 24 года, в 2017-м, что-то изменилось. Глядя на белоснежную шапку Эльбруса, она решила: «Хочу туда». Это не было спонтанным капризом — Алина готовилась: бегала по холмам, занималась в зале и училась дышать ровно, несмотря на усталость.
Первая вершина и покорение Эльбруса
В 2017 году Алина совершила свое первое восхождение на Эльбрус — высочайшую вершину Европы (5642 метра). Этот опыт стал для нее определяющим. Как она позже признавалась: «После Эльбруса я поняла, что без этих эмоций жить не смогу».
Дальше были шеститысячники, семитысячники, и после этого альпинистка решила выполнить самый престижный проект в высотном сообществе — покорить все 14 существующих восьмитысячников, так называемую «Корону Земли». Всего в мире это смогли сделать только 39 мужчин и три женщины до нее.
Хронология восхождений
Свой проект «14×8000» Алина начала в апреле 2023 года. Первой вершиной стала Аннапурна в Гималаях, высотой 8091 метр, — одна из самых опасных гор мира, которая унесла жизни каждого четвертого, кто пытался ее покорить.
Вспомним хронология ее восхождений.
2023 год:
- 16 апреля — Аннапурна (8091 м).
- 18 мая — Эверест (8848 м) и в тот же день — Лхоцзе (8516 м). Эти горы соединены перевалом Южное Седло, и Алина, не спускаясь в базовый лагерь, прошла прямо к Лхоцзе.
- 29 мая — Макалу (8485 м).
- 26 июня — Нангапарбат (8126 м).
- 19 июля — Броуд-Пик (8051 м).
- 27 июля — К2 (8611 м) — вторая по высоте вершина мира.
- 2 августа — Гашербрум I (8080 м).
- 20 сентября — Манаслу (8163 м).
- 29 сентября — Дхаулагири (8167 м).
- 6 октября — Чо-Ойю (8201 м).
2024 год:
- 8 июня — Канченджанга (8586 м).
- 21 июля — Гашербрум II (8035 м).
- 9 октября — Шишабангма (8027 м) в Китае — последняя, 14-я вершина.
За полтора года она поднялась на все 14 высочайших вершин мира, каждая из которых превышает 8000 метров. За 2023 год, то есть менее чем за шесть месяцев, она покорила 11 из них.
Книга рекордов Гиннесса
9 октября 2024 года, когда 31-летняя Алина Пекова ступила на вершину Шишабангмы, она официально стала самой молодой женщиной в мире, покорившей все 14 восьмитысячников. В то время ей был 31 год и 275 дней.
В июне 2026 года представители Книги рекордов Гиннесса официально подтвердили достижение уроженки Кабардино-Балкарии. В своих социальных сетях Алина написала: «Теперь я официально внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая молодая женщина, поднявшаяся на все 14 восьмитысячников мира». Она также стала первой россиянкой, которой удалось покорить все 14 высочайших гор мира.
Ранее национальный рекорд принадлежал Сергею Богомолову, который покорил 13 из 14 высочайших пиков планеты. До Пековой в мире это достижение покорилось только трем женщинам. Она стала 42-м спортсменом за всю историю человечества, который смог подняться на все эти пики.
«Семь вершин» и планы на новые восхождения
На этом Алина не остановилась. В первой половине 2025 года она завершила программу «Семь вершин» — восхождение на высочайшие пики всех континентов. Она дополнила свою коллекцию восхождениями на массив Винсон в Антарктиде (4892 метра), Денали в Северной Америке (6190 метров) и пик Косцюшко в Австралии (2228 метров). Таким образом, она стала второй российской женщиной, которая выполнила программу «14+7».
В ноябре 2024 года Федерация альпинизма России вручила ей награду «Корона Земли». Сейчас Алина Пекова — одна из самых титулованных альпинисток в мире, чье имя навсегда вписано в историю мирового альпинизма.
Алина Пекова начала заниматься альпинизмом в 24 года — возраст, когда многие спортсмены уже завершают карьеру. За полтора года она покорила 14 высочайших вершин мира, установив рекорд, который теперь признан на международном уровне. Ее путь — это история о том, как хрупкая девушка из кавказского села, в прошлом гимнастка и теннисистка, без специальной горной подготовки смогла покорить самые опасные горы планеты.