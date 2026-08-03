КБЖУ какао: состав и пищевая ценность

КБЖУ какао-порошка на 100 грамм — около 360 ккал, но в одну кружку обычно добавляют лишь 5−10 г. Ниже посчитаем калорийность ложки и готового напитка на воде, обычном или растительном молоке, с сахаром и без него.
Кратко по сути:
- для кружки какао важнее считать молоко, сахар и добавки, а не ориентироваться только на показатели порошка на 100 г;
- одна-две чайные ложки натурального порошка добавляют примерно 18−36 ккал;
- самый легкий вариант — какао на воде без сахара, напиток на молоке обычно калорийнее;
- растительное молоко не всегда снижает калорийность: все зависит от сахара, масла и состава продукта;
- растворимые смеси с какао нужно считать отдельно, поскольку в них часто уже есть сахар;
- при похудении какао можно пить, если учитывать калорийность всей порции.
Калории, белки, жиры и углеводы в какао-порошке на 100 грамм
Сухой какао-порошок — концентрированный продукт, поэтому на 100 г приходится около 360 ккал.
|Показатель
|На 100 г
|Калорийность
|около 364 ккал
|Белки
|25,6 г
|Жиры
|15 г
|Углеводы
|29,6 г
В таблице указаны данные для натурального какао-порошка без сахара, близкие к показателям «Золотого ярлыка». У других марок цифры могут отличаться: чем больше в порошке какао-масла, тем выше его жирность и калорийность.
Растворимые смеси вроде Nesquik или «Хрутки» — другой продукт. В них уже могут быть сахар, сухое молоко и ароматизаторы, поэтому их КБЖУ лучше смотреть на упаковке.
Сколько калорий в чайной и столовой ложке какао
В кружку обычно добавляют не 100 г порошка, а одну-две ложки. Поэтому удобнее сразу посмотреть, сколько калорий и БЖУ приходится на привычную порцию.
|Порция
|Калории
|БЖУ
|1 ч. л. — 5 г
|18 ккал
|Б 1,3 г; Ж 0,8 г; У 1,5 г
|2 ч. л. — 10 г
|36 ккал
|Б 2,6 г; Ж 1,5 г; У 3 г
|1 ст. л. — 15 г
|55 ккал
|Б 3,8 г; Ж 2,3 г; У 4,4 г
|2 ст. л. — 30 г
|109 ккал
|Б 7,7 г; Ж 4,5 г; У 8,9 г
Цифры примерные: ложка с горкой может вместить заметно больше порошка. Для обычного подсчета этого ориентира достаточно, а при точном учете порцию лучше взвесить.
Сколько калорий в кружке какао
Больше всего на КБЖУ напитка влияют молоко и сахар. Для сравнения возьмем 250 мл воды или молока и 10 г натурального какао-порошка. В молочных вариантах используем коровье молоко жирностью 2,5%.
|Вариант
|Калории
|БЖУ
|На воде без сахара
|36 ккал
|Б 2,6 г; Ж 1,5 г; У 3 г
|На воде с 10 г сахара
|76 ккал
|Б 2,6 г; Ж 1,5 г; У 13 г
|На воде и молоке поровну
|101 ккал
|Б 6,3 г; Ж 4,6 г; У 8,8 г
|На молоке без сахара
|166 ккал
|Б 10,1 г; Ж 7,8 г; У 14,7 г
|На молоке с 10 г сахара
|206 ккал
|Б 10,1 г; Ж 7,8 г; У 24,7 г
Показатели могут немного отличаться в зависимости от марки порошка и молока. Размер кружки тоже важен: какао на молоке без сахара содержит около 140 ккал в 200 мл и 192 ккал в 300 мл.
Две чайные ложки сахара добавляют около 40 ккал. Сироп, сливки и маршмеллоу увеличивают калорийность еще сильнее.
Какао на растительном молоке
Растительное молоко не всегда менее калорийно, чем коровье. Несладкий миндальный напиток обычно легче, в соевом больше белка, а овсяные и бариста-версии могут содержать сахар или добавленное масло.
Чтобы посчитать кружку объемом 250 мл, умножьте калорийность напитка на 2,5 и прибавьте около 36 ккал из 10 г какао-порошка. Например, если на упаковке указано 30 ккал на 100 мл, в кружке какао будет примерно 111 ккал.
Кокосовый напиток и густое кокосовое молоко — разные продукты. Густой вариант намного жирнее и калорийнее, поэтому ориентироваться нужно на данные упаковки.
Что содержится в какао-порошке и чем оно полезно
В натуральном какао-порошке есть:
- белок и пищевые волокна;
- магний, железо и калий;
- полифенолы — растительные соединения с антиоксидантными свойствами;
- теобромин и небольшое количество кофеина.
При этом все показатели обычно приводят на 100 г, а в чашку добавляют только 5−10 г порошка. Поэтому какао дополняет рацион, но не становится главным источником белка или минералов.
Теобромин действует мягче кофеина, но у чувствительных людей крепкое какао все равно может мешать засыпанию.
Алкализованный порошок мягче на вкус и темнее по цвету, но такая обработка снижает содержание части полифенолов. Поэтому темный цвет не означает, что продукт полезнее.
Рецепт влияет прежде всего на калорийность напитка. Сахар, сиропы, сливки и маршмеллоу могут превратить какао в полноценный десерт.
Можно ли пить какао при похудении
Какао можно пить при похудении, если учитывать весь рецепт. Напиток на воде без сахара содержит около 36 ккал, а молоко, сахар, сиропы и сливки могут увеличить эту цифру в несколько раз.
Чтобы сделать какао менее калорийным:
- смешайте молоко с водой;
- выбирайте несладкое растительное молоко;
- уменьшите количество сахара;
- не добавляйте сиропы, сливки и маршмеллоу.
Какао само по себе не ускоряет похудение. Вес снижается, когда общая калорийность рациона остается ниже расхода энергии.
Вопросы и ответы
Калорийность какао зависит от рецепта, поэтому при подсчете важно учитывать не только порошок, но и все остальные ингредиенты.
Сколько калорий добавляет сахар?
Одна чайная ложка сахара весит примерно 5 г и добавляет около 20 ккал. Две ложки — около 40 ккал.
Есть ли в какао белок?
В 100 г сухого порошка около 25 г белка, но в обычной порции из 10 г — только 2,5−2,6 г. В напитке на молоке белка больше благодаря молочным белкам.
Что калорийнее — натуральное или растворимое какао?
Все зависит от состава. В натуральном порошке нет добавленного сахара, но он содержит жир какао-бобов. Растворимые смеси часто содержат много сахара, поэтому сравнивать нужно одинаковые порции по данным на упаковке.
Можно ли пить какао каждый день?
Какао можно регулярно включать в рацион, если напиток хорошо переносится. Важно учитывать количество сахара, а при чувствительности к кофеину и теобромину — свою реакцию на напиток.
Можно ли пить какао на ночь при похудении?
Время употребления почти не влияет на снижение веса — важнее общая калорийность рациона. Но какао содержит теобромин и немного кофеина, поэтому чувствительным людям лучше не пить крепкий напиток перед сном.