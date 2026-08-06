Как ходить, чтобы это считалось тренировкой: простые правила и нюансы

Обычная прогулка чаще всего остается легкой активностью, которая не дает ощутимой нагрузки. Но при правильной технике, темпе и дополнительных элементах ходьба может работать почти как кардио-тренировка. Важно не просто идти, а управлять интенсивностью, подключать мышцы и использовать удобную экипировку. В этой подборке — практичные советы и вещи, которые помогают превратить прогулку в полноценную физическую активность.