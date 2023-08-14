Умер олимпийский чемпион по гребле Борис Дубровский
Обладатель золота на Олимпийских играх 1964 года в Токио Борис Дубровский умер в возрасте 83 лет, сообщает пресс-служба Федерации гребного спорта России.
Обладатель золота на Олимпийских играх 1964 года в Токио Борис Дубровский умер в возрасте 83 лет, сообщает пресс-служба Федерации гребного спорта России.
Причина смерти бывшего спортсмена не уточняется.
«На 84-м году жизни скончался Борис Яковлевич Дубровский. Федерация гребного спорта России выражает искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении пресс-службы.
Дубровский выиграл золото Олимпиады 1964 года по академической гребле в двойке парной с Олегом Тюриным, он также был серебряным призером чемпионата мира 1962 года в Люцерне. На чемпионатах Европы Дубровский завоевал по одной золотой, серебряной и бронзовой медали.