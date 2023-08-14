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14:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Умер олимпийский чемпион по гребле Борис Дубровский

Обладатель золота на Олимпийских играх 1964 года в Токио Борис Дубровский умер в возрасте 83 лет, сообщает пресс-служба Федерации гребного спорта России.

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Источник: Reuters

Причина смерти бывшего спортсмена не уточняется.

«На 84-м году жизни скончался Борис Яковлевич Дубровский. Федерация гребного спорта России выражает искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении пресс-службы.

Дубровский выиграл золото Олимпиады 1964 года по академической гребле в двойке парной с Олегом Тюриным, он также был серебряным призером чемпионата мира 1962 года в Люцерне. На чемпионатах Европы Дубровский завоевал по одной золотой, серебряной и бронзовой медали.

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Умер олимпийский чемпион по гребле Борис Дубровский
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