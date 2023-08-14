Умер олимпийский чемпион по гребле Борис Дубровский

Дубровский выиграл золото Олимпиады 1964 года по академической гребле в двойке парной с Олегом Тюриным, он также был серебряным призером чемпионата мира 1962 года в Люцерне. На чемпионатах Европы Дубровский завоевал по одной золотой, серебряной и бронзовой медали.