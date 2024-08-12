Захар Петров: у нас было всего 15 дней на подготовку к Олимпиаде

«У нас было только 15 дней на подготовку к Олимпийским играм в этом экипаже. Это очень маленький срок, другие экипажи готовятся годами. И мы показали очень хороший результат. В полуфинальном заезде мы показали лучшее время, потому что не было правого ветра, а мы гребем слева. Собрались с силами и грамотно прошли дистанцию. Если бы никого из наших ребят не снял МОК, Штыль и Коровашков — неплохая двойка, они точно претендовали бы на золотые медали Олимпиады в Париже», — сказал Петров.