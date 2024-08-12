Коровашков: МОК не допустил Штыля, чтобы у России не было медали

"Наш экипаж со Штылем разбили только потому, что у нас с Иваном был сильный экипаж. МОК сделал специально, чтобы у России не было медали на этой дистанции. Так же он делал и в других видах спорта. Но мы хотели доказать всему миру, что из двух гребущих слева спортсменов мы можем сделать конфетку, — сказал Коровашков.