Петров, Коровашков и Штыль выступят на ЧМ по гребле в Узбекистане

Напомним, Захар Петров и Алексей Коровашков выступили на Олимпийских играх в Париже. Россияне заняли четвертое место в соревнованиях каноэ-двоек, уступив уступив в борьбе за бронзу 0,09 секунды. Коровашков и Петров были вынуждены встать в пару за две недели до Олимпийских игр после того, как их партнеры Иван Штыль и Михаил Павлов не смогли получить от МОК нейтральный статус.