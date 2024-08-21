Петров, Коровашков и Штыль выступят на ЧМ по гребле в Узбекистане

В итоговый список попали спортсмены, которые показали результаты на чемпионате России в Воронеже и Кубке доброй воли.
В состав сборной России на чемпионат мира вошли 12 спортсменов: Захар Петров, Сергей Свинарев, Иван Дмитриев, Алина Ковалева, Марина Гуреева, Екатерина Шляпникова, Алексей Коровашков, София Штиль, Иван Штыль, Максим Оселедко, Светлана Черниговская и Анастасия Долгова.
Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет
Ранее стало известно, что одни из лидеров сборной России Владислав Литовка и Роман Аношкин не смогут принять участие в чемпионате мира из-за разногласий с ВФГБК.
Напомним, Захар Петров и Алексей Коровашков выступили на Олимпийских играх в Париже. Россияне заняли четвертое место в соревнованиях каноэ-двоек, уступив уступив в борьбе за бронзу 0,09 секунды. Коровашков и Петров были вынуждены встать в пару за две недели до Олимпийских игр после того, как их партнеры Иван Штыль и Михаил Павлов не смогли получить от МОК нейтральный статус.
На следующий день после соревнований каноэ-двоек Петров пробился в финал соревнований каноэ-одиночек, где также занял четвертое место, упустив олимпийскую медаль на последних метрах дистанции.