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Паралимпийского гребца лишили медали из-за телефона в лодке

Итальянец Джакомо Перини лишен бронзовой медали Паралимпийских игр 2024 года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Harry Murphy/Sportsfile via Getty Images

Как сообщается на сайте Федерации гребли Италии, Джакомо Перини лишили бронзовой медали Паралимпийских игр в Париже из-за телефона в лодке.

28-летний спортсмен занял третье место в соревнованиях по академической гребле в категории PR1. После гонки в сумке спортсмена, был найден телефон. Согласно правилам, в лодке не должно быть никаких средств связи.

В итальянской федерации заявили, что Перини забыл выложить устройство перед стартом и не использовал его для связи. Была подана апелляция на пересмотр результата, однако судьи ее отклонили. Теперь Федерация гребли Италии намерена обжаловать решение в Международной федерации гребного спорта.

После аннулирования результата Перини бронзовым призером Паралимпиады стал австралиец Эрик Хорри. Золото в данной гонке завоевал британец Бенджамин Притчард, серебро — у украинца Романа Полянского.

У гребцов в категории PR1 наблюдается умеренное нарушение координации, сильное нарушение движения в средней части туловища и ногах или отсутствие конечностей.