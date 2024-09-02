Паралимпийского гребца лишили медали из-за телефона в лодке

В итальянской федерации заявили, что Перини забыл выложить устройство перед стартом и не использовал его для связи. Была подана апелляция на пересмотр результата, однако судьи ее отклонили. Теперь Федерация гребли Италии намерена обжаловать решение в Международной федерации гребного спорта.