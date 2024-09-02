Паралимпийского гребца лишили медали из-за телефона в лодке

Как сообщается на сайте Федерации гребли Италии, Джакомо Перини лишили бронзовой медали Паралимпийских игр в Париже из-за телефона в лодке.
28-летний спортсмен занял третье место в соревнованиях по академической гребле в категории PR1. После гонки в сумке спортсмена, был найден телефон. Согласно правилам, в лодке не должно быть никаких средств связи.
В итальянской федерации заявили, что Перини забыл выложить устройство перед стартом и не использовал его для связи. Была подана апелляция на пересмотр результата, однако судьи ее отклонили. Теперь Федерация гребли Италии намерена обжаловать решение в Международной федерации гребного спорта.
После аннулирования результата Перини бронзовым призером Паралимпиады стал австралиец Эрик Хорри. Золото в данной гонке завоевал британец Бенджамин Притчард, серебро — у украинца Романа Полянского.
У гребцов в категории PR1 наблюдается умеренное нарушение координации, сильное нарушение движения в средней части туловища и ногах или отсутствие конечностей.