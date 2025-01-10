Каноист Петров — о квартире в Рязани: чтобы накопить, нужно три года выигрывать все

«Некоторые считают, что из сел нужно как можно скорее уезжать. А для чего? Там зарплаты небольшие, но и расходы тоже. Рядом Касимов — выше одно, но больше второе. Рязань — разница сильнее. Москва — еще в разы. Но смысл-то тот же, люди везде живут примерно одинаково.



Хотя я, наверное, в Лашме не останусь. В плане своей квартиры Рязань — удобнее, чтобы ездить по сборам, плюс там есть тренажеры в пешей доступности. Чисто для карьеры мне так было бы практичнее.



В этом году у меня 3 золота чемпионата мира. Чтобы накопить на квартиру в Рязани, нужно еще года три в таком режиме — выигрывать практически все. Ну, а как? У нас не самый популярный и денежный вид спорта. Плюс сюда я заложил подорожание — ведь цены растут, а зарплаты-то не особо прибавляются», — приводит слова Петрова Sports.ru.