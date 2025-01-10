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Каноист Петров — о квартире в Рязани: чтобы накопить, нужно три года выигрывать все

Участник Олимпийских игр в Париже, каноист Захар Петров высказался о ценах на квартиры и стоимости жизни в больших городах и поселках.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Некоторые считают, что из сел нужно как можно скорее уезжать. А для чего? Там зарплаты небольшие, но и расходы тоже. Рядом Касимов — выше одно, но больше второе. Рязань — разница сильнее. Москва — еще в разы. Но смысл-то тот же, люди везде живут примерно одинаково.

Хотя я, наверное, в Лашме не останусь. В плане своей квартиры Рязань — удобнее, чтобы ездить по сборам, плюс там есть тренажеры в пешей доступности. Чисто для карьеры мне так было бы практичнее.

В этом году у меня 3 золота чемпионата мира. Чтобы накопить на квартиру в Рязани, нужно еще года три в таком режиме — выигрывать практически все. Ну, а как? У нас не самый популярный и денежный вид спорта. Плюс сюда я заложил подорожание — ведь цены растут, а зарплаты-то не особо прибавляются», — приводит слова Петрова Sports.ru.

Петров родился в Лашме — поселок в Рязанской области, население около 1500 человек. По словам спортсмена, он добирался до секции каноэ по 1,5 часа на двух автобусах.

Захар Петров в минувшем году дважды стал четвертым в Париже-2024, а также трижды выиграл золото на чемпионате мира и взял серебро чемпионата Европы. Петров чуть не лишился одной из наград из-за перевернутой на финише лодки. После рассмотрения апелляции Международная федерация каноэ (ICF) вернула россиянину золотую медаль чемпионата мира-2024.