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Соревнования по гребле на ОИ-2032 могут пройти на реке с крокодилами

Власти австралийского штата Квинсленд хотят провести соревнования по гребле на Олимпийских играх 2032 года на реке, в которой водятся крокодилы. Об этом сообщает ABC News.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Сали Сабиров/Olympic.kz

Глава австралийской Ассоциации гребного спорта Сара Кук сообщила, что соревнования по гребле могут пройти в городе Рокгемптон на реке Фицрой, в которой обитают крокодилы. По словам Кук, наличие крокодилов не является главным препятствием для проведения соревнований.

«В центральной, более глубокой части реки течение сильнее, чем у берегов. Это создает несправедливое преимущество. Ключевым критерием является требование, что согласно международным стандартам в воде не должно быть течения. Проблема в том, что консультаций с Международной федерацией гребного спорта и Международным олимпийским комитетом не проводилось. Поэтому у нас просто нет технической оценки, чтобы понимать, подходящее это место или нет», — сказала Кук.

Планируется, что в случае проведения соревнований по гребле на реке Фицрой обитающих в ней крокодилов выловят и транспортируют в новые места обитания.

Летние Олимпийские игры 2032 года пройдут в Брисбене и окружающем его регионе Юго-Восточный Квинсленд. Брисбен станет третьим австралийским городом после Мельбурна (1956) и Сиднея (2000), который примет Олимпиаду.