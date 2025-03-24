Соревнования по гребле на ОИ-2032 могут пройти на реке с крокодилами

Глава австралийской Ассоциации гребного спорта Сара Кук сообщила, что соревнования по гребле могут пройти в городе Рокгемптон на реке Фицрой, в которой обитают крокодилы. По словам Кук, наличие крокодилов не является главным препятствием для проведения соревнований.
«В центральной, более глубокой части реки течение сильнее, чем у берегов. Это создает несправедливое преимущество. Ключевым критерием является требование, что согласно международным стандартам в воде не должно быть течения. Проблема в том, что консультаций с Международной федерацией гребного спорта и Международным олимпийским комитетом не проводилось. Поэтому у нас просто нет технической оценки, чтобы понимать, подходящее это место или нет», — сказала Кук.
Планируется, что в случае проведения соревнований по гребле на реке Фицрой обитающих в ней крокодилов выловят и транспортируют в новые места обитания.
Летние Олимпийские игры 2032 года пройдут в Брисбене и окружающем его регионе Юго-Восточный Квинсленд. Брисбен станет третьим австралийским городом после Мельбурна (1956) и Сиднея (2000), который примет Олимпиаду.