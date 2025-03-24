Соревнования по гребле на ОИ-2032 могут пройти на реке с крокодилами

«В центральной, более глубокой части реки течение сильнее, чем у берегов. Это создает несправедливое преимущество. Ключевым критерием является требование, что согласно международным стандартам в воде не должно быть течения. Проблема в том, что консультаций с Международной федерацией гребного спорта и Международным олимпийским комитетом не проводилось. Поэтому у нас просто нет технической оценки, чтобы понимать, подходящее это место или нет», — сказала Кук.