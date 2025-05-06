Вице-чемпионка Олимпиады-2020 из России сменила гражданство

31-летняя гребчиха будет выступать на международном уровне под сербским флагом.
«Елена Орябинская — одна из самых талантливых спортсменок своего поколения, которая полностью реализовала свой талант и достигла самых высоких спортивных результатов, выступая за сборную России. Официально федерацию Елена не уведомляла о переходе, ситуация понятная — муж Елены, Николай Пименов, уже несколько лет выступает за Сербию, и Елена решила сменить спортивное гражданство», — сказал президент федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.
По словам Свирина, после Олимпиады в Токио спортсменка не тренировалась в сборной России.
«Она все время обращалась в федерацию о согласовании индивидуальной подготовки, и федерация всегда шла ей навстречу. Мы регулярно предлагали приезжать на подготовку и тренироваться в сборной команде, но Елена отказывалась. Последние несколько лет Орябинская не побеждала на всероссийских соревнованиях и чемпионатах России, что говорит о сложностях в подготовке.
Потеряла ли российская гребля с уходом Елены? Сильные спортсмены, конечно же, нужны, но все возможности показывать высокие спортивные результаты у Елены в последние годы были, а результатов не было. Помешать переходам того же Пименова или другой нашей медалистки Олимпиады в Токио Анны Пракатень мы не могли, World Rowing согласовывала переходы, не обращая внимания на наши предложения. Да и я, честно говоря, не вижу смысла пытаться бороться за тех, кто все для себя решил. У нас есть достойные спортсмены, которые хотят и усердно работают, чтобы выступать за Россию. Их мы будем поддерживать и готовить к победам», — добавил Свирин.
Орябинская является чемпионкой Европы 2018 года в четверках. Также она является пятикратным бронзовым призером чемпионатов Европы и мира в четверках и восьмерках.
На Олимпийских играх 2020 года Орябинская в паре с Василисой Степановой завоевала серебро в соревнованиях двоек распашных без рулевого. За этот успех спортсменка была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.