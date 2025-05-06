Вице-чемпионка Олимпиады-2020 из России сменила гражданство

«Она все время обращалась в федерацию о согласовании индивидуальной подготовки, и федерация всегда шла ей навстречу. Мы регулярно предлагали приезжать на подготовку и тренироваться в сборной команде, но Елена отказывалась. Последние несколько лет Орябинская не побеждала на всероссийских соревнованиях и чемпионатах России, что говорит о сложностях в подготовке.



Потеряла ли российская гребля с уходом Елены? Сильные спортсмены, конечно же, нужны, но все возможности показывать высокие спортивные результаты у Елены в последние годы были, а результатов не было. Помешать переходам того же Пименова или другой нашей медалистки Олимпиады в Токио Анны Пракатень мы не могли, World Rowing согласовывала переходы, не обращая внимания на наши предложения. Да и я, честно говоря, не вижу смысла пытаться бороться за тех, кто все для себя решил. У нас есть достойные спортсмены, которые хотят и усердно работают, чтобы выступать за Россию. Их мы будем поддерживать и готовить к победам», — добавил Свирин.