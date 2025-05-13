Российские гребцы отказались участвовать в юниорском ЧЕ в Польше

Первенство Европы по гребному спорту для спортсменов не старше 19 лет пройдет с 24 по 25 мая в польском Крушвице. Российские гребцы не поедут на турнир из-за отказа подписать политическую декларацию. По словам главы Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексея Свирина, российская сторона не может пойти на дополнительные условия, которые как организатор соревнований выставила Польская ассоциация гребли.