Российские гребцы отказались участвовать в юниорском ЧЕ в Польше

Первенство Европы по гребному спорту для спортсменов не старше 19 лет пройдет с 24 по 25 мая в польском Крушвице. Российские гребцы не поедут на турнир из-за отказа подписать политическую декларацию. По словам главы Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексея Свирина, российская сторона не может пойти на дополнительные условия, которые как организатор соревнований выставила Польская ассоциация гребли.
«Польская ассоциация гребли хочет, чтобы спортсмены подписали декларации, в которых должны были указать, что не получают российского государственного финансирования, а также спонсорских средств от компаний или физических лиц, связанных с Россией», — приводит ТАСС слова Свирина.
По словам главы ФГСР, также российские гребцы должны подписаться, что не выражали и не собираются выражать поддержку действиям по Украине, государственной политике России и Беларуси и их руководителям.
Исполком Международной федерации гребного спорта в начале марта принял решение о допуске российских спортсменов в нейтральном статусе на соревнования сезона-2025.