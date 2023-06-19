Макрон отметил победу «Тулузы» бутылкой пива

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=9816a7b49ce71685&partner_ext=173&place_id=222&oid=-134162128&hd=2&id=456255608&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В финальном матче чемпионата Франции по регби, который прошёл 17 июня, «Тулуза» победила «Ла‑Рошель» со счётом 29:26.

После завершения матча Эммануэль Макрон зашёл в чемпионскую раздевалку победителей и поздравил их с золотыми медалями. В трансляцию попал момент, на котором глава государства залпом выпивает бутылку пива под ободрительные возгласы игроков «Тулузы».