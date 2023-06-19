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10:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Макрон отметил победу «Тулузы» бутылкой пива

Президент Франции Эммануэль Макрон посетил финальный матч чемпионата страны по регби.

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В финальном матче чемпионата Франции по регби, который прошёл 17 июня, «Тулуза» победила «Ла‑Рошель» со счётом 29:26.

После завершения матча Эммануэль Макрон зашёл в чемпионскую раздевалку победителей и поздравил их с золотыми медалями. В трансляцию попал момент, на котором глава государства залпом выпивает бутылку пива под ободрительные возгласы игроков «Тулузы».

Отдельно стоит отметить, что «Тулуза» является самым титулованным регбийным клубом во Франции. Победа в этом сезоне стала уже 22‑й в национальном первенстве, что является наилучшим достижением среди французских клубов.

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Макрон отметил победу «Тулузы» бутылкой пива
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