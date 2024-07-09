В Аргентине задержали двух игроков сборной Франции по регби

Представитель прокуратуры провинции Мендоса Мартин Ауманда сообщил AFP, что два французских игрока, которые приняли участие в победном для сборной Франции матче над Аргентиной в субботу со счетом 28:13, будут доставлены из Буэнос-Айреса в Мендосу, где, предположительно, произошло преступление.

По сообщениям аргентинских СМИ, предполагаемое нападение произошло в отеле Diplomatic Hotel в Мендосе, где игроки и персонал сборной Франции остановились на время проведения товарищеского матча в минувшие выходные.

Местные прокуроры потребовали немедленного ареста двух французских игроков после обвинения.

Во вторник сборная Франции должна отправиться в Монтевидео, где в среду ей предстоит матч с Уругваем. Затем команда вернется в Буэнос-Айрес, где в субботу проведет второй матч против Аргентины.