В Австралии тренер по регби попал в больницу после барбекю

Робинсон руководит «Сидней Рустерс» с 2013 года и привел команду к трем победам в Национальной регбийной лиге (NRL). В сезоне-2024 команда завершила выступление в регулярном чемпионате на третьем месте в турнирной таблице. В плей-офф «Сидней» уступил в полуфинале команде из Мельбурна.