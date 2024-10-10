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В Австралии тренер по регби попал в больницу после барбекю

Тренер регбийного клуба «Сидней Рустерс» Трент Робинсон и его жена попали в больницу после взрыва газового баллона во время приготовления барбекю, сообщает 9News Sydney.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

По информации источника, в понедельник вечером 47-летний Трент и его жена Сандра готовили ужин в доме в долине Хантер, когда взорвался газовый баллон. Тренер и его супруга получили ожоги рук.

Пару доставили на вертолете в больницу, там они провели две ночи и были выписаны для прохождения дальнейшей реабилитации в домашних условиях.

Робинсон руководит «Сидней Рустерс» с 2013 года и привел команду к трем победам в Национальной регбийной лиге (NRL). В сезоне-2024 команда завершила выступление в регулярном чемпионате на третьем месте в турнирной таблице. В плей-офф «Сидней» уступил в полуфинале команде из Мельбурна.