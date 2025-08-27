Ричмонд
Регбист, завершивший карьеру из-за сотрясений, умер в 39 лет

Бывший регбист сборной Новой Зеландии Шейн Кристи умер в возрасте 39 лет. Об этом сообщает The Independent.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Кадр из трансляции

Тело бывшего спортсмена обнаружили в его собственном доме в новозеландском городе Нельсон сегодня рано утром. Причина смерти не уточняется. По предварительным данным, речь может идти о самоубийстве.

Кристи завершил карьеру в 2018 году в возрасте 32 лет. До этого он на протяжении двух лет жаловался на проблемы со здоровьем из-за многочисленных сотрясений мозга. Регбист страдал от хронических головных болей, сталкивался с провалами памяти, перепадами настроения, а также с проблемами со зрением и речью.

Отмечается, что Кристи был убежден, что он страдает от хронической травматической энцефалопатии (ХТЭ) — дегенеративного заболевания головного мозга, которое связано с повторяющимися сотрясениями и ударами по голове, и которое можно диагностировать только после смерти. В связи с этим он завещал передать свой мозг ученым для последующего изучения, надеясь сделать регби более безопасным видом спорта.

В 2023 году бывший одноклубник Кристи и его близкий друг Билли Гайтон покончил жизнь самоубийством. Впоследствии он стал первым новозеландским регбистом, у которого диагностировали ХТЭ. Кристи основал фонд Билли Гайтона, который помогает игрокам с сотрясениями мозга и ведет информационно-просветительскую работу о ХТЭ.

В сезоне-2010/11 Кристи провел два матча за сборную Новой Зеландии по регби-7 в рамках Мировой серии, которая завершилась триумфом All Blacks. С 2012 года он защищал цвета команды Māori All Blacks — неофициальной сборной, составленной из игроков, имеющих маорийские корни.