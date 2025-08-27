Регбист, завершивший карьеру из-за сотрясений, умер в 39 лет

Кристи завершил карьеру в 2018 году в возрасте 32 лет. До этого он на протяжении двух лет жаловался на проблемы со здоровьем из-за многочисленных сотрясений мозга. Регбист страдал от хронических головных болей, сталкивался с провалами памяти, перепадами настроения, а также с проблемами со зрением и речью.