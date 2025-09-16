Ричмонд
Французскую регбистку дисквалифицировали за укус соперницы

Аксель Бертумье не сможет выйти на поле на протяжении 12 матчей и не сыграет на заключительной стадии чемпионата мира по регби среди женщин.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

Регбистка сборной Франции Аксель Бертумье дисквалифицирована за неспортивное поведение в матче плей‑офф женского Кубка мира в Англии, сообщает Sky Sports со ссылкой на заявление Международной федерации регби.

14 сентября в Эксетере состоялась четвертьфинальная игра, в которой Франция победила сборную Ирландии со счетом 18:13. Бертумье укусила ирландку Аифу Уэйфер в ходе матча.

Накануне дело в ускоренном порядке разобрал Независимый комитет по рассмотрению нарушений. Бертумье получила дисквалификацию на 12 матчей. Таким образом, она больше не сможет сыграть на Кубке мира‑2025. Француженка принесла публичные извинения Уэйфер и всей сборной Ирландии, а также извинилась перед партнершами по команде за то, что не сможет сыграть в решающих матчах турнира.

В полуфиналах Кубка мира Франция сыграет против Англии, а сборная Новой Зеландии сыграет с Канадой. Полуфинальные матчи состоятся 19—20 сентября, финал пройдет в Лондоне 27 сентября.

Чемпионат мира по регби среди женщин проходит в десятый раз. 6 раз на турнире побеждали спортсменки из Новой Зеландии, дважды — англичанки и один раз — американки, Следующее мировое первенство пройдет в 2029 году в Австралии.