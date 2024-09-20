Медалистка Олимпиады‑2024 снимется в кино в роли киллера

Ким Е Джи завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Париже в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, а также установила мировой рекорд в стрельбе с 25 метров. Она обрела популярность благодаря своему стилю и хладнокровию на огневом рубеже, став одной из главных звезд на Олимпиаде в социальных сетях вместе с турецким стрелком Юсуфом Дикечем.