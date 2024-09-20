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Медалистка Олимпиады‑2024 снимется в кино в роли киллера

Серебряный призер Олимпийских игр в Париже кореянка Ким Е Джи снимется в кино. Об этом сообщает AFP.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AFP 2023

Дебютной для 32-летней спортсменки станет роль наемной убийцы в мини-сериале под названием Crush («Поломка»). В сериале также снимется известная индийская актриса Анушка Сен.

Ранее Ким Е Джи приняла участие в фотосессии для модного журнала Vogue Korea.

Ким Е Джи завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Париже в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, а также установила мировой рекорд в стрельбе с 25 метров. Она обрела популярность благодаря своему стилю и хладнокровию на огневом рубеже, став одной из главных звезд на Олимпиаде в социальных сетях вместе с турецким стрелком Юсуфом Дикечем.