В Польше судья выстрелил спортсмену в зад: видео

В сети появилось видео с турнира по стрельбе в Польше, на котором судья случайно стреляет в участника в упор и попадает ему в пятую точку. Инцидент случился в сентябре во время соревнований стрелкового клуба Быдгоща, но огласку в интернете получил лишь сейчас.