В Польше судья выстрелил спортсмену в зад: видео

В сети появилось видео с турнира по стрельбе в Польше, на котором судья случайно стреляет в участника в упор и попадает ему в пятую точку. Инцидент случился в сентябре во время соревнований стрелкового клуба Быдгоща, но огласку в интернете получил лишь сейчас.
В ролике видно, как за мгновение до выстрела судья польской Федерации стрелкового спорта направляет огнестрельное оружие прямо на двух мужчин. При этом судья рассказывает другому мужчине, как надо обращаться с винтовкой.
Внезапно ружье выстрелило. Раненный 68-летний мужчина упал под стол, а затем перекатился на бок, приложив руку к правой ягодице, в которую попала пуля. Ранее оказалось не серьезным. Полиция открыла уголовное производство по статье «непреднамеренная угроза потери жизни или серьезного вреда здоровью».
Вице-президент Быдгощского стрелкового клуба назвал все «досадным случаем».