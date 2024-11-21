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В Польше судья выстрелил спортсмену в зад: видео

Инцидент произошел на соревнованиях по стрельбе из ружья.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

В сети появилось видео с турнира по стрельбе в Польше, на котором судья случайно стреляет в участника в упор и попадает ему в пятую точку. Инцидент случился в сентябре во время соревнований стрелкового клуба Быдгоща, но огласку в интернете получил лишь сейчас.

В ролике видно, как за мгновение до выстрела судья польской Федерации стрелкового спорта направляет огнестрельное оружие прямо на двух мужчин. При этом судья рассказывает другому мужчине, как надо обращаться с винтовкой.

Внезапно ружье выстрелило. Раненный 68-летний мужчина упал под стол, а затем перекатился на бок, приложив руку к правой ягодице, в которую попала пуля. Ранее оказалось не серьезным. Полиция открыла уголовное производство по статье «непреднамеренная угроза потери жизни или серьезного вреда здоровью».

Вице-президент Быдгощского стрелкового клуба назвал все «досадным случаем».