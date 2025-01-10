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Ставший звездой ОИ-2024 турок установил цену на интервью

Стрелок Юсуф Дикеч запросил за интервью французскому изданию 30 тысяч евро, а также выдвинул ряд условий.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Как сообщает L'Equipe, Юсуф Дикеч установил цену на интервью с ним. Журналисты французской газеты связались с представителем Дикеча Мехметом Али Акгюлем. Он объяснил, что разговор со стрелком будет стоить 30 тысяч евро. Кроме того, редакции нужно будет соблюсти ряд условий: общаться только о спорте, дать перечитать интервью перед публикацией, оставить права на фото за спортсменом.

«Он очень занят, уже готовится к Играм 2028 года, где, конечно же, будет стремиться к золоту. Юсуф не художник, ему неинтересно давать интервью», — объяснил эти условия Али Акгюль.

В Париже Юсуф Дикеч и Севвал Тархан принесли Турции олимпийскую медаль, завоевав серебро в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте. Эта награда стала первой в истории Турции в стрельбе.

51-летний Дикеч во время стрельбы не пользовался специальной экипировкой. Турецкий спортсмен выходил на стрельбище без наушников и профессиональных линз для улучшения точности. Во время стрельбы он держал руку в кармане, чем восхитил пользователей сети, несмотря на поражение в финальном поединке. В соцсетях его сравнивали с персонажами из компьютерных игр и фильмов.

Позу Дикеча повторяли многие участники Олимпиады, например рекордсмен мира в прыжках с шестом Арман Дюплантис. А британские легкоатлетки во время выхода на дорожку в одной из эстафет, все вместе повторили позу Дикеча.