Рекордсмен-конькобежец Юрий Сергеев умер на 100-м году жизни

Источник: Телеграм-канал Союза конькобежцев России

«С огромным сожалением сообщаем, что сегодня на 100-м году жизни скончался Юрий Валентинович Сергеев. Мы приносим глубочайшие соболезнования родным и близким Юрия Валентиновича», — сказано в сообщении.

Юрий Сергеев родился 16 июля 1925 года в Москве. Катанием на коньках он увлекся еще до начала Великой Отечественной войны, однако в большой спорт пришел только в 24 года. Сергеев был многократным чемпионом СССР, а также выступал на зимних Олимпийских играх 1956 года в Кортина-д’Ампеццо (Италия), где занял четвертое место.

Сергеев специализировался на дистанции 500 метров. В январе 1952 года он установил мировой рекорд, пробежав эту дистанцию за 41,7 секунды. С тех пор Сергеев трижды улучшал этот результат, доведя свой рекорд до 40,8 секунды. После окончания карьеры он работал тренером в «Динамо» и имел всесоюзную категорию.