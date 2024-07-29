Рекордсмен-конькобежец Юрий Сергеев умер на 100-м году жизни
Советский конькобежец Юрий Сергеев скончался в возрасте 99 лет. Об этом сообщает пресс-служба Союза конькобежцев России (СКР).
Советский конькобежец Юрий Сергеев скончался в возрасте 99 лет. Об этом сообщает пресс-служба Союза конькобежцев России (СКР).
«С огромным сожалением сообщаем, что сегодня на 100-м году жизни скончался Юрий Валентинович Сергеев. Мы приносим глубочайшие соболезнования родным и близким Юрия Валентиновича», — сказано в сообщении.
Юрий Сергеев родился 16 июля 1925 года в Москве. Катанием на коньках он увлекся еще до начала Великой Отечественной войны, однако в большой спорт пришел только в 24 года. Сергеев был многократным чемпионом СССР, а также выступал на зимних Олимпийских играх 1956 года в Кортина-д’Ампеццо (Италия), где занял четвертое место.
Сергеев специализировался на дистанции 500 метров. В январе 1952 года он установил мировой рекорд, пробежав эту дистанцию за 41,7 секунды. С тех пор Сергеев трижды улучшал этот результат, доведя свой рекорд до 40,8 секунды. После окончания карьеры он работал тренером в «Динамо» и имел всесоюзную категорию.
На данный момент мировой рекорд на дистанции 500 метров принадлежит россиянину Павлу Клужникову, который в марте 2019 года на финале Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США) показал результат 33,61 секунды.