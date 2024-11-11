Чемпион Кубка России по конькобежному спорту стал курьером

«Идея пришла еще в прошлом году, но реализовал только сейчас. Сборы в Коломне у нас постоянно. А доставка это удобно: когда захотел, тогда и вышел на работу. График свободный, количество заказов можно варьировать, заканчивать почти в любой момент. Единственное, нужно завершить активный заказ — и свободен.



Обычно я прихожу с утренней тренировки на льду и, если вечерняя — это велосипед, договариваюсь с тренером, чтобы вместо нее пойти курьером. Стараюсь поймать плановый слот, например, с 18 до 21 или с 21 до 23. После 23:00 по правилам работать нельзя. По выходным могу работать все 12 часов.



Работаю на том самом велосипеде, на котором тренируюсь. Курьерам ничего не выдают из транспорта, каждый работает на своем. А у меня единственный транспорт — велосипед. Люди на улице удивляются, спрашивают, чем это я таким занимаюсь.



Тренер относится к моей подработке нормально. Мы изначально договорились, результаты идут, поэтому он не против. В целом, я себя после работы очень даже хорошо чувствую. Кручу в восстановительном режиме, мышцы отдыхают. Когда работал по 12 часов, проезжал за смену порядка 70 км.



Сколько я зарабатываю? Очень по-разному. Бывает, в плохие дни за три часа получаешь три заказа, и все. На плановом слоте есть минимальная оплата труда. Даже если нет заказов, получаешь 150 рублей в час. Когда вы делаете заказ и видите стоимость доставки, это же не все получает курьер. Часть идет сборщику в магазине. Или, например, есть отдельная доплата, если заказ весит больше 10 кг. А люди заказывают часто пятилитровку и еще три-четыре бутылки по литру. И вот едешь, шея затекает, а доплаты нет. За октябрь мне пришло 35 тыс. рублей. Учитывая, что там были соревнования и я не все дни работал — считаю, неплохо.



Сколько я заработал как спортсмен? Нисколько. К сожалению, я не спортсмен топ-уровня в России, поэтому зарплату не получаю. Я из Нижнего Новгорода, но учусь и выступаю за Санкт-Петербург. Но там мне ничего не платят. Единственный источник дохода — доставка еды», — рассказал Жаров.