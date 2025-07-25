Олимпийская чемпионка, которая стала мемом: как сейчас живет Светлана Журова

Имя Светланы Журовой навсегда осталось в истории российского спорта: олимпийская чемпионка, рекордсменка мира, «королева» конькобежной дорожки. Ее славили на пьедесталах, а теперь уважают как депутата Госдумы. Журову не только цитируют, но и горячо обсуждают. Ее высказывания вызывают споры, разделяя аудиторию на сторонников и критиков. Давайте узнаем, чем занимается Светлана сегодня и почему ее имя вновь звучит так громко.
Как завершалась карьера в спорте
Олимпийское золото Турина-2006 стало не просто высшей точкой спортивной карьеры Журовой, но и финальным аккордом в ее выступлениях на ледовых дорожках. Уже тогда она часто повторяла: важно уйти на пике и не позволять «погаснуть своему свету». На тот момент Светлане было 34 года.
После победы Светлана озвучила причины ухода. Она достигла всего, о чем мечтала, и хотела открыть новую страницу в жизни. Это решение вызвало тогда легкий шок у поклонников — оставить спорт, когда публика жаждет новых рекордов! Один из интервьюеров Первого канала позже вспоминал: «Она всегда была человеком, который не боится перемен, и в этом ее сила».
Переход в политику и карьера в Госдуме
После завершения спортивной карьеры Светлана не ушла «в тень», а сразу шагнула под другие, уже политические, прожекторы. В декабре 2007 года Журова стала депутатом Госдумы от «Единой России». Ее быстро назначили заместителем председателя Госдумы, что само по себе редкий случай для новичка.
Политическая биография Журовой получилась насыщенной: она стала автором десятков инициатив, связанных со спортом, молодежью и социальной сферой. Одно из самых обсуждаемых ее предложений — введение уроков патриотизма в школах. Впрочем, от одобрения до критики — один шаг. Некоторые высказывания Журовой, вроде «спортсмены не должны страдать за решения политиков», становились спорными.
В шоу «Секрет на миллион» даже обсуждали ее знаменитую фразу: «Умение проигрывать делает человека сильнее». Подобный имидж «человека с характером» позволял ей оставаться в повестке, даже если ее профильные законопроекты не всегда вызывали единодушный восторг.
Активность в медиа и публичные заявления
Несмотря на то что прямого влияния в Госдуме у Журовой за последние годы стало меньше, ее имя регулярно всплывает в обсуждении острых тем. Она регулярно появляется в эфирах, например, в ток-шоу «Жизнь и судьба». Да и редко без ее комментариев обходятся спортивные события в стране.
В августе 2022 года имя Светланы Журовой вновь оказалось в центре внимания из-за ее высказываний о системе Fan ID — обязательной регистрации болельщиков для прохода на стадионы. Олимпийская чемпионка поддержала инициативу, заявив, что система «нужна для безопасности» и поможет бороться с «неадекватными фанатами». Эти слова вызвали бурную реакцию в соцсетях: пользователи упрекали Журову в оторванности от реальности и писали, что Fan ID только отпугивает обычных зрителей.
После шквала критики и шуток в соцсетях она призналась: «Я превратилась в какой-то мем. Лучше ничего не комментировать — сразу шутят, издеваются. В социальных сетях в мой адрес творится безобразие». Часть людей обвиняет Журову в «неактуальных взглядах», другие, напротив, считают ее редким примером экс-спортсмена, не теряющего прочную связь с реальностью.
Личная жизнь и чем занимается сегодня
О личной жизни Светлана Журова говорит неохотно, но известно, что сейчас она живет рядом с Санкт-Петербургом вместе с мамой, сестрой, сыновьями и племянницей. В семье, по ее словам, принято поддерживать друг друга и проводить время вместе. Одной из причин ее развода с теннисистом Артемом Черненко стала ее собственная успешная карьера — бывший муж не был готов к популярности жены.
Периодически Журова появляется на спортивных турнирах как почетный гость или помогает юным спортсменам уже неофициально. Сейчас Светлана — депутат Госдумы, заместитель председателя парламентского комитета по международным делам. Но она предпочитает избегать лишней публичности, редко участвует в светских мероприятиях и отмечает праздники в кругу семьи, зачастую в горах, например, на курорте в Архызе.
Светлана Журова и после завершения спортивной карьеры осталась в центре внимания — просто изменила арену и стиль выступления. Теперь ее высказывания обсуждают не только болельщики, но и политические комментаторы: за ее мнением следят, ее критикуют и цитируют. Имя Журовой не сходит с новостных заголовков, ведь она всегда говорит открыто и по делу. Олимпийские чемпионы не бывают «бывшими», и Светлана вновь это доказывает.