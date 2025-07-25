Олимпийская чемпионка, которая стала мемом: как сейчас живет Светлана Журова

Светлана Журова и после завершения спортивной карьеры осталась в центре внимания — просто изменила арену и стиль выступления. Теперь ее высказывания обсуждают не только болельщики, но и политические комментаторы: за ее мнением следят, ее критикуют и цитируют. Имя Журовой не сходит с новостных заголовков, ведь она всегда говорит открыто и по делу. Олимпийские чемпионы не бывают «бывшими», и Светлана вновь это доказывает.