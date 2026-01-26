Экс-россиянка Просвирнова обвинила Данию в блокировке ее карьеры

«Я обжаловала это решение во всевозможных инстанциях, включая национальный олимпийский комитет. За три дня до начала чемпионата Европы я получала отказ по своему делу, так как федерация имеет право выбирать, кто должен ее представлять… Я не смогу вернуться в шорт-трек, это решение принято за меня, что очень меня огорчает. В конькобежном спорте также все не очень хорошо: я не вошла в сборную, не получала финансирование и не получала какую-либо информацию, как это сделать», — написала Просвирнова в соцсетях.