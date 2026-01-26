Экс-россиянка Просвирнова обвинила Данию в блокировке ее карьеры

Спортсменка сменила спортивное гражданство в апреле 2023 года после замужества за датским конькобежцем Виктором Хальдом Торупом и перешла из шорт-трека в конькобежный спорт. По словам Софьи, причиной отказа в допуске на Олимпиаду стало желание федерации строить сборную из датских спортсменов.
«Я обжаловала это решение во всевозможных инстанциях, включая национальный олимпийский комитет. За три дня до начала чемпионата Европы я получала отказ по своему делу, так как федерация имеет право выбирать, кто должен ее представлять… Я не смогу вернуться в шорт-трек, это решение принято за меня, что очень меня огорчает. В конькобежном спорте также все не очень хорошо: я не вошла в сборную, не получала финансирование и не получала какую-либо информацию, как это сделать», — написала Просвирнова в соцсетях.
«Полтора года билась, но бесполезно. Плюс в коньках я не получала никакого финансирования, и мне толком не объяснили, что нужно для его получения или какой-либо поддержки», — добавила спортсменка.
Торуп-Просвирновой 28 лет. Она дважды выигрывала серебро и бронзу чемпионатов мира и пять раз становилась чемпионкой Европы по шорт-треку в составе сборной России. В январе 2026 года она завоевала свою первую медаль за Данию, победив в масс-старте на чемпионате Европы по конькобежному спорту.