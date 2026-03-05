Ричмонд
У российской конькобежки отобрали подаренный смартфон на Олимпиаде

Российская конькобежка Ксения Коржова в интервью ТАСС рассказала, как на зимних Олимпийских играх в Италии ей подарили спонсорский телефон, а через 20 минут его отобрали.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

За две недели до старта Олимпиады южнокорейская компания Samsung, являющаяся спонсором Международного олимпийского комитета (МОК), представила эксклюзивную версию своего флагманского смартфона в уникальном дизайнерском исполнении. Эти устройства должны были получить почти 3 800 олимпийцев и паралимпийцев, приехавших в Италию, однако российским олимпийцам, выступавших в нейтральном статусе, их не вручили.

«У меня была история. Мы пришли просто в Samsung посмотреть. Мы ходили с нашим тренером по Олимпийской деревне, смотрели, что есть, зашли туда. Потому что там можно менять значки. И меня начали зазывать ассистенты магазина: “Бери телефон, бери телефон”. Я объясняю, что я нейтральный спортсмен, я не имею права получать. Они говорят: “Да все окей”.

И я показываю, что на моей аккредитации написано, откуда я и вообще кто я. Вот. Они говорят: “Все нормально”. В итоге я получаю этот телефон, его оформили. Через 20 минут звонят и говорят: “Здравствуйте. Мы получили информацию, что Ксения получила телефон. Верните, пожалуйста”. Сами сотрудники не против были, и они даже не знали об этом правиле», — сказала Коржова.

На Олимпиаде-2026 Коржова выступала на дистанции 3000 метров и заняла 12-е место.

