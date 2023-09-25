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18:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Губерниев — о призыве не выступать под нейтральным флагом: Молодежь пошлет Вяльбе подальше

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе.

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Источник: РИА "Новости"

«Ох какие бронебойные аргументы у Вяльбе… Саша взрослый и сам все решит… Без подсказок боярыни… Крепостное право отменили давно, но ЕВ об этом не слыхала… Тут есть нюанс, Большунов уже трехкратный олимпийский чемпион. Свои медали он выиграл, выступая исключительно в нейтральном статусе на ОИ!!! Выступая фактически под “белой тряпкой”. А вот когда Вяльбе начнет объяснять перед зимними ОИ молодым лыжникам, как надо родину любить — тут ее наша молодежь и пошлет подальше… Ибо молодые лыжники отечество любят так же сильно, как и свои будущие победы на ОИ… Нас не объегоришь, нас не обкузьмишь…. Даешь молодежь!!!» — написал в своих соцсетях Дмитрий Губерниев.

Ранее Елена Вяльбе предположила, что Александр Большунов вряд ли захочет ехать на Олимпиаду без флага.

«У родителей Саши Большунова в огороде периодически “прилеты”. И я не уверена, что как раз Саша скажет, что готов ехать с белой тряпкой, только чтобы заработать какие-то деньги и еще какие-то медали. Я не уверена, что у меня есть такие спортсмены. И хочу, чтобы я не ошибалась», — сказала Вяльбе.

Родители Александра Большунова живут в селе Подывотье в Брянской области, недалеко от границы России и Украины.

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