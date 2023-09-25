Губерниев — о призыве не выступать под нейтральным флагом: Молодежь пошлет Вяльбе подальше

«Ох какие бронебойные аргументы у Вяльбе… Саша взрослый и сам все решит… Без подсказок боярыни… Крепостное право отменили давно, но ЕВ об этом не слыхала… Тут есть нюанс, Большунов уже трехкратный олимпийский чемпион. Свои медали он выиграл, выступая исключительно в нейтральном статусе на ОИ!!! Выступая фактически под “белой тряпкой”. А вот когда Вяльбе начнет объяснять перед зимними ОИ молодым лыжникам, как надо родину любить — тут ее наша молодежь и пошлет подальше… Ибо молодые лыжники отечество любят так же сильно, как и свои будущие победы на ОИ… Нас не объегоришь, нас не обкузьмишь…. Даешь молодежь!!!» — написал в своих соцсетях Дмитрий Губерниев.