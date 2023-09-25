Губерниев — о призыве не выступать под нейтральным флагом: Молодежь пошлет Вяльбе подальше
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе.
«Ох какие бронебойные аргументы у Вяльбе… Саша взрослый и сам все решит… Без подсказок боярыни… Крепостное право отменили давно, но ЕВ об этом не слыхала… Тут есть нюанс, Большунов уже трехкратный олимпийский чемпион. Свои медали он выиграл, выступая исключительно в нейтральном статусе на ОИ!!! Выступая фактически под “белой тряпкой”. А вот когда Вяльбе начнет объяснять перед зимними ОИ молодым лыжникам, как надо родину любить — тут ее наша молодежь и пошлет подальше… Ибо молодые лыжники отечество любят так же сильно, как и свои будущие победы на ОИ… Нас не объегоришь, нас не обкузьмишь…. Даешь молодежь!!!» — написал в своих соцсетях Дмитрий Губерниев.
Ранее Елена Вяльбе предположила, что Александр Большунов вряд ли захочет ехать на Олимпиаду без флага.
«У родителей Саши Большунова в огороде периодически “прилеты”. И я не уверена, что как раз Саша скажет, что готов ехать с белой тряпкой, только чтобы заработать какие-то деньги и еще какие-то медали. Я не уверена, что у меня есть такие спортсмены. И хочу, чтобы я не ошибалась», — сказала Вяльбе.
Родители Александра Большунова живут в селе Подывотье в Брянской области, недалеко от границы России и Украины.