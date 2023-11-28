Степанова: уже вижу, как буду выступать на Олимпиаде 2026 года

«Жалею ли я о том, что меня нет на Кубке мира? Нет. Но уже вижу, как буду выступать на Олимпиаде 2026 года. Я вижу, как наш разрыв с мировыми спортсменами сокращается. Так что ждите нас. Мой моторчик внутри раскручивается все с большей силой», — сказала Степанова в эфире программы «Громко».