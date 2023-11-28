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12:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Степанова: уже вижу, как буду выступать на Олимпиаде 2026 года

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова выразила уверенность в том, она выступит на Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Об этом сообщает «Матч ТВ».

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Источник: Reuters

«Жалею ли я о том, что меня нет на Кубке мира? Нет. Но уже вижу, как буду выступать на Олимпиаде 2026 года. Я вижу, как наш разрыв с мировыми спортсменами сокращается. Так что ждите нас. Мой моторчик внутри раскручивается все с большей силой», — сказала Степанова в эфире программы «Громко».

В 2022 году на Олимпиаде в Пекине Вероника Степанова выиграла золотую медаль в составе сборной России в эстафете.

В октябре член совета Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Эрик Ресте сообщил, что решение об отстранении россиян и белорусов остается в силе на сезон 2023/24. При этом исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов на международные соревнования под нейтральным флагом.

Решение о допуске российских и белорусских спортсменов на ближайшие Олимпийские игры до сих пор не принято.

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