Степанова: уже вижу, как буду выступать на Олимпиаде 2026 года

«Жалею ли я о том, что меня нет на Кубке мира? Нет. Но уже вижу, как буду выступать на Олимпиаде 2026 года. Я вижу, как наш разрыв с мировыми спортсменами сокращается. Так что ждите нас. Мой моторчик внутри раскручивается все с большей силой», — сказала Степанова в эфире программы «Громко».
В 2022 году на Олимпиаде в Пекине Вероника Степанова выиграла золотую медаль в составе сборной России в эстафете.
В октябре член совета Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Эрик Ресте сообщил, что решение об отстранении россиян и белорусов остается в силе на сезон 2023/24. При этом исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов на международные соревнования под нейтральным флагом.
Решение о допуске российских и белорусских спортсменов на ближайшие Олимпийские игры до сих пор не принято.