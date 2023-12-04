Третий этап Кубка России по лыжным гонкам отменен из-за мороза
Очередной этап Кубка России по лыжным гонкам, который должен был пройти в Пермском крае с 9 по 12 декабря, отменен из-за аномальных морозов.
Очередной этап Кубка России по лыжным гонкам, который должен был пройти в Пермском крае с 9 по 12 декабря, отменен из-за аномальных морозов.
«По решению регионального оргкомитета в связи с грядущими аномальными морозами в Пермском крае третий этап Кубка России по лыжным гонкам, который должен был пройти с 9 по 12 декабря в Чусовом, отменен. Решение принято совместно со Всероссийской федерацией лыжных гонок», — цитирует сообщение пресс-службы министерства физической культуры и спорта Пермского края ТАСС.
Как сообщает организация, этап отменили без последующих переносов.
Сильные морозы в Пермском крае начнутся с седьмого декабря и продлятся до 11 декабря. Они обусловлены арктическим циклоном, средняя температура в крае будет ниже нормы на 6−7 градусов.