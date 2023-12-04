Третий этап Кубка России по лыжным гонкам отменен из-за мороза

«По решению регионального оргкомитета в связи с грядущими аномальными морозами в Пермском крае третий этап Кубка России по лыжным гонкам, который должен был пройти с 9 по 12 декабря в Чусовом, отменен. Решение принято совместно со Всероссийской федерацией лыжных гонок», — цитирует сообщение пресс-службы министерства физической культуры и спорта Пермского края ТАСС.