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12:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Призер трех Олимпиад Манифика объявил о завершении карьеры

Французский лыжник, четырехкратный призер Олимпийских игр Морис Манифика объявил о завершении карьеры.

Источник: AP 2023

Последней гонкой для спортсмена станет масс-старт классическим стилем на 50 км на 13-м этапе Кубка мира в Осло, который пройдет 10 марта.

«Моя история с французской сборной заканчивается в конце сезона-2023/24, после более чем 20 лет выступлений. Я был почти во всех битвах своего поколения. Когда я был маленьким, даже не представлял, кем стану. Я прошел долгий путь и пережил множество приключений с моими товарищами по команде и тренерами, которые стали друзьями. В этом путешествии у меня много воспоминаний», — написал Манифика в одной из соцсетей.

37-летний Морис Манифика завоевал бронзу на Олимпийских играх в Сочи, выиграл две медали этого же достоинства на ОИ-2018 в Пхенчхане, а также на Играх в Пекине в 2022 году вновь смог подняться на третью ступень пьедестала почета. Все эти награды он завоевал в эстафете и командном спринте.

На счету француза серебро чемпионата мира в 2015 году в гонке на 15 км свободным стилем.

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Призер трех Олимпиад Манифика объявил о завершении карьеры
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