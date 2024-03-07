Призер трех Олимпиад Манифика объявил о завершении карьеры

«Моя история с французской сборной заканчивается в конце сезона-2023/24, после более чем 20 лет выступлений. Я был почти во всех битвах своего поколения. Когда я был маленьким, даже не представлял, кем стану. Я прошел долгий путь и пережил множество приключений с моими товарищами по команде и тренерами, которые стали друзьями. В этом путешествии у меня много воспоминаний», — написал Манифика в одной из соцсетей.