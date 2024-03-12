Большунов вернулся к тренировкам за четыре дня до чемпионата России

«Александр простыл, у него было отекшее горло и насморк. Сейчас все уже прошло, сегодня он приступил к тренировкам. Что касается участия в чемпионате России, то будем смотреть по самочувствию. Пока Александр только начал тренироваться, нам еще предстоит оценить степень его готовности», — сказал Бородавко.