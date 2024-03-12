Большунов вернулся к тренировкам за четыре дня до чемпионата России

Из-за болезни 27-летний лыжник не тренировался четыре дня.
«Александр простыл, у него было отекшее горло и насморк. Сейчас все уже прошло, сегодня он приступил к тренировкам. Что касается участия в чемпионате России, то будем смотреть по самочувствию. Пока Александр только начал тренироваться, нам еще предстоит оценить степень его готовности», — сказал Бородавко.
В этом сезоне Большунов выиграл все личные гонки, в которых участвовал. Без золота он остался только в эстафете на Спартакиаде сильнейших, где сборная Архангельской области стала седьмой.
Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет с 16 по 24 марта в Малиновке (Архангельская область).