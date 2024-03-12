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13:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Большунов вернулся к тренировкам за четыре дня до чемпионата России

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов приступил к тренировкам после болезни. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Из-за болезни 27-летний лыжник не тренировался четыре дня.

«Александр простыл, у него было отекшее горло и насморк. Сейчас все уже прошло, сегодня он приступил к тренировкам. Что касается участия в чемпионате России, то будем смотреть по самочувствию. Пока Александр только начал тренироваться, нам еще предстоит оценить степень его готовности», — сказал Бородавко.

В этом сезоне Большунов выиграл все личные гонки, в которых участвовал. Без золота он остался только в эстафете на Спартакиаде сильнейших, где сборная Архангельской области стала седьмой.

Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет с 16 по 24 марта в Малиновке (Архангельская область).

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