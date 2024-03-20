Большунов и Коростелев выиграли командный спринт на чемпионате России

В Центре лыжного спорта «Малиновка» в Архангельской области прошли командные спринтерские гонки в классическом стиле.

Победу среди мужчин одержала сборная Архангельской области в составе трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова и Савелия Коростелева. Серебряные медали завоевала команда из Коми — Илья Семиков и Ермил Вокуев. Третьими стали представители Татарстана Иван Горбунов и Сергей Ардашев.

В командном спринте среди женщин золотые медали завоевали Мария Истомина и Вероника Степанова, которые также представляют Архангельскую область. Вторыми стали лыжницы из Тюменской области — Татьяна Сорина и Елизавета Пантрина. Бронзовые медали у сборной Республики Татарстан, за которую выступали Лидия Горбунова и Дарья Непряева.