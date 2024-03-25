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14:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Большунов — самый проверяемый на допинг спортсмен в начале года

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов стал самым проверяемым РУСАДА спортсменом в первые два месяца 2024 года. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Источник: РИА "Новости"

С января по февраль 2024 года Большунов тестировался на допинг пять раз. По четыре раза проверялись лыжники Савелий Коростелев, Анастасия Кулешова, Елизавета Пантрина, а также легкоатлет Константин Крылов.

За весь 2023 год Большунов был подвергнут трем проверкам со стороны РУСАДА. В 2021 и 2022 годах его проверяли по пять раз, в 2020 году — ни разу, в 2019 году — один раз, в 2018 году — шесть раз, а в 2017 году — 14 раз.

Большунов выиграл 23 из 24 индивидуальных гонок в этом сезоне. На чемпионате России в Малиновке 27-летний лыжник выиграл три золота — два индивидуальных и одно командное.

 Большунов — самый проверяемый на допинг спортсмен в начале года
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