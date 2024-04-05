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15:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Большунов обошел Коростелева в разделке на этапе Кубка России

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов одержал победу в гонке с раздельным стартом на 15 км классическим стилем на этапе Кубка России в Кировске.

Источник: РИА "Новости"

Большунов, представляющий Архангельскую область, преодолел дистанцию за 37 минут и 18,2 секунды. Второе место занял Савелий Коростелев, отставший от лидера на шесть секунд. Третьим к финишу пришел Алексей Червоткин, он уступил победителю 25,7 секунды. Весь пьедестал почета в гонке заняли лыжники, выступающие за Архангельскую область.

Кубок России-2023/24 по лыжным гонкам (Кировск)

Мужчины. 15 км, классический стиль, раздельный старт. Топ-5

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 37.18,2;

2. Савелий Коростелев (Архангельская область) — 6,0;

3. Алексей Червоткин (Архангельская область) — 25,7;

4. Иван Горбунов (Республика Татарстан) — 40,1;

5. Илья Семиков (Республика Коми) — 52,2.

Ранее Большунов одержал победу в гонке преследования, хотя стартовал с восьмой позиции. Он преодолел дистанцию за 34 минуты и 27,3 секунды, опередив ближайшего соперника Сергея Устюгова более чем на 16 секунд.

Заключительный этап Кубка России по лыжным гонкам завершится 7 апреля.

25 марта стало известно, что Большунова проверяли на допинг с января по февраль 2024 года чаще, чем других спортсменов. Олимпийского чемпиона тестировали пять раз. По четыре раза проверялись лыжники Савелий Коростелев, Анастасия Кулешова, Елизавета Пантрина, а также легкоатлет Константин Крылов. За весь 2023 год Большунов был подвергнут трем проверкам со стороны РУСАДА.

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