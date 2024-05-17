Елена Вяльбе рассказала, что ее раздражает в Веронике Степановой

«Я за всю жизнь кричала на спортсменов — только на Алену Баранову, прям реально орала. Жаль, что не стояла напротив, это было по телефону. Я всегда разговаривала спокойно. И вот Вероника относится почему-то к моим абсолютно нормальным разговорам, беседам и общениям — она почти сразу начинает плакать. Честно, меня это очень сильно раздражает. Но чтобы не раздражаться, я максимально от нее дистанцируюсь с какими-то общениями. Причем я ничего не говорю плохого — просто примеры, еще что-то. Я хочу, чтобы они чувствовали не руководителя во мне, а чтобы они понимали: я могу быть другом, мамой, наставником и так далее», — сказала Вяльбе.

«Мне хочется, чтобы человек с таким талантом использовал все свои возможности на 100%. Уверена, в этом году у нее еще процентов 40 осталось от возможностей. Потому что она реально на голову выше всех тех, кто есть у нас в команде. Может, на отдельно взятых гонках с ней может бороться Кулешова, но не более того. Мне жаль, но это ее жизнь, она сама распоряжается своей судьбой. Если бы мы все были допущены на мировую арену, у нее просто не было столько времени. Там конкуренция другая. Посмотрим, сейчас Наталья Терентьева вернется — понятно, что это не будет прям сразу, надо потренироваться, входить в форму. Я хочу, чтобы спортсмены могли полностью реализовать все свои возможности», — сказала Вяльбе.