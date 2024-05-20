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11:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Степанову удивили слова Вяльбе о том, что она всегда плачет

Олимпийская чемпионка лыжница Вероника Степанова отреагировала на слова Елены Вяльбе о том, что спортсменка всегда плачет при разговоре с ней.

Источник: РИА "Новости"

«Кстати, про частые мои слезы — это вообще о чем? Плакала один раз за всю лыжную карьеру. Один! Но, да, после разговора с Вяльбе. Видимо, другие бурно радуются — а вот я заплакала. От того, насколько же мы друг друга не можем понять», — написала Степанова в телеграм-канале.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, что ее раздражает в Степановой.

«Я за всю жизнь кричала на спортсменов — только на Алену Баранову, прям реально орала. Жаль, что не стояла напротив, это было по телефону. Я всегда разговаривала спокойно. И вот Вероника относится почему-то к моим абсолютно нормальным разговорам, беседам и общениям — она почти сразу начинает плакать. Честно, меня это очень сильно раздражает. Но чтобы не раздражаться, я максимально от нее дистанцируюсь с какими-то общениями. Причем я ничего не говорю плохого — просто примеры, еще что-то. Я хочу, чтобы они чувствовали не руководителя во мне, а чтобы они понимали: я могу быть другом, мамой, наставником и так далее», — сказала Вяльбе в интервью журналисту Андрею Романову.

На Олимпийских играх в Пекине Вероника Степанова стала самой молодой олимпийской чемпионкой в истории лыжных гонок, завоевав золото в эстафете в возрасте 21 года и 39 дней. Она бежала заключительный этап эстафетной гонки.

В минувшем сезоне Степанова победила в общем зачете Кубка России, одержав победы в девяти из 18 стартов.

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