Степанову удивили слова Вяльбе о том, что она всегда плачет

«Кстати, про частые мои слезы — это вообще о чем? Плакала один раз за всю лыжную карьеру. Один! Но, да, после разговора с Вяльбе. Видимо, другие бурно радуются — а вот я заплакала. От того, насколько же мы друг друга не можем понять», — написала Степанова в телеграм-канале .

«Я за всю жизнь кричала на спортсменов — только на Алену Баранову, прям реально орала. Жаль, что не стояла напротив, это было по телефону. Я всегда разговаривала спокойно. И вот Вероника относится почему-то к моим абсолютно нормальным разговорам, беседам и общениям — она почти сразу начинает плакать. Честно, меня это очень сильно раздражает. Но чтобы не раздражаться, я максимально от нее дистанцируюсь с какими-то общениями. Причем я ничего не говорю плохого — просто примеры, еще что-то. Я хочу, чтобы они чувствовали не руководителя во мне, а чтобы они понимали: я могу быть другом, мамой, наставником и так далее», — сказала Вяльбе в интервью журналисту Андрею Романову.