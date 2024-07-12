Степанова: принимать допинг — это как раздеться на Красной площади

«Сейчас осознанно принимать допинг — это все равно что догола раздеться в районе Красной площади и надеяться, что никто не узнает, не зафиксирует, не снимет.

Про всякие переливания и прочие осознанные способы применения допинга говорить не вижу смысла. Мне кажется, это делают люди из той же категории, что верят, что именно они выиграли новый айфон онлайн. “Я самый умный, мне всегда везет!”



Но допинг, увы, можно легко принять по невнимательности. Классический пример — псевдоэфедрин. В любой итальянской аптеке вам безо всякого рецепта продадут лекарство от насморка с ним. Да, там на упаковке есть надпись doping. Небольшая, на тыльной стороне. Можно и не заметить. Поэтому я уверена, что никакой допинг намеренно Тереза Йохауг не принимала — ей просто это не нужно. Именно поэтому “привозила” она всем остановку и после отбытия дисквалификации, когда ее проверяли чуть ли не каждую неделю», — написала Степанова.