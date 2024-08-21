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Вероника Степанова пропустит лыжный сезон из-за беременности

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова в своем телеграм-канале сообщила, что готовится стать мамой.

Источник: РИА "Новости"

«В наступающем сезоне у Кубка России по лыжным гонкам будет новый обладатель. Я временно перехожу на новую работу — и иду к главному золоту в жизни: готовлюсь стать мамой. Увидимся на лыжне в олимпийском сезоне-2025/26», — написала Степанова.

В минувшем сезоне 23-летняя лыжница выиграла общий зачет Кубка России, одержав победы в 9 из 18 гонках сезона. На Олимпийских играх 2022 года в Пекине Степанова завоевала золото в эстафетной гонке. В возрасте 21 года и 39 дней она стала самой молодой олимпийской чемпионкой в истории лыжных гонок.