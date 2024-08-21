Вероника Степанова пропустит лыжный сезон из-за беременности

В минувшем сезоне 23-летняя лыжница выиграла общий зачет Кубка России, одержав победы в 9 из 18 гонках сезона. На Олимпийских играх 2022 года в Пекине Степанова завоевала золото в эстафетной гонке. В возрасте 21 года и 39 дней она стала самой молодой олимпийской чемпионкой в истории лыжных гонок.