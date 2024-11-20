Тренер Бородавко рассказал о проблемах Большунова со здоровьем

Ранее Большунов принял участие в гонке на 10 км с раздельным стартом в классическом стиле в рамках Кубка Хакасии. Александр финишировал пятым с отставанием от лидера в 35,5 секунды.
«У Александра, к сожалению, начало сезона сложилось не очень: он переболел дважды — в октябре и ноябре. Поэтому тот объем работы, который был запланирован, увы, не полностью удалось выполнить. Абсолютно не было скоростной работы. Конечно, потихонечку будет набирать форму за счет стартов, поскольку сейчас уже другого выхода нет», — приводит слова Бородавко «Советский спорт».
«В плане здоровья Большунова могу сказать, что есть остаточные явления, все-таки после болезни полностью не удалось излечиться. Все это в процессе. Будем надеяться, что с каждым днем здоровье Александра будет улучшаться и его спортивная форма — тоже», — добавил старший тренер сборной России по лыжным гонкам.
Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом Пекина-2022 — в скиатлоне, марафоне и эстафете. Также он является чемпионом мира в скиатлоне (2021), двукратным обладателем Кубка мира (2019/20, 2020/21) и двукратным победителем многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/20 и 2020/21).
В минувшем сезоне Большунов выиграл общий зачет Кубка России, а также завоевал четыре золотые медали на чемпионате России — в скиатлоне, коньковом спринте, командном спринте и эстафете.