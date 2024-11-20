Тренер Бородавко рассказал о проблемах Большунова со здоровьем

«У Александра, к сожалению, начало сезона сложилось не очень: он переболел дважды — в октябре и ноябре. Поэтому тот объем работы, который был запланирован, увы, не полностью удалось выполнить. Абсолютно не было скоростной работы. Конечно, потихонечку будет набирать форму за счет стартов, поскольку сейчас уже другого выхода нет», — приводит слова Бородавко «Советский спорт».