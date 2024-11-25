Елена Вяльбе: Исинбаева — предатель Родины

«Я категорически не согласна с Леной. Я считаю, что она тоже предатель Родины. И когда она сказала, что она голубь мира… Если ты решила представлять нашу страну в МОК, мне очень странно. Как, сидя в Испании, ты представляешь Россию, не зная, что происходит внутри страны? Это все популизм некий. “Я номинальный майор российской армии”. Какого хрена ты тогда раньше ходила, погоны получала, стояла рядом с министром ВС России, улыбалась? Наверняка получала дивиденды от этого. Ну, что за бред? Просто скажи честно: “Я боюсь СВО, боюсь за себя и своих детей”. Развернулась и уехала. Мне кажется, тогда бы к ней люди по-другому относились», — сказала Вяльбе.