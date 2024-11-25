Елена Вяльбе: Исинбаева — предатель Родины

В 2023 году стало известно, что Исинбаева вместе с семьей проживает на испанском острове Тенерифе, где владеет пентхаусом и двумя виллами. Позднее она назвала себя «человеком мира» заявив, что ее офицерское звание майора Вооруженных сил РФ является «номинальным».
«Я категорически не согласна с Леной. Я считаю, что она тоже предатель Родины. И когда она сказала, что она голубь мира… Если ты решила представлять нашу страну в МОК, мне очень странно. Как, сидя в Испании, ты представляешь Россию, не зная, что происходит внутри страны? Это все популизм некий. “Я номинальный майор российской армии”. Какого хрена ты тогда раньше ходила, погоны получала, стояла рядом с министром ВС России, улыбалась? Наверняка получала дивиденды от этого. Ну, что за бред? Просто скажи честно: “Я боюсь СВО, боюсь за себя и своих детей”. Развернулась и уехала. Мне кажется, тогда бы к ней люди по-другому относились», — сказала Вяльбе.
Исинбаева является олимпийской чемпионкой Афин-2004 и Пекина-2008. Она трижды побеждала на чемпионатах мира и четырежды — на чемпионатах мира в помещении. В 2009 году Исинбаева установила мировой рекорд в прыжках с шестом на открытом воздухе (5,06 м), который не побит до сих пор.
В августе 2016 года Исинбаева объявила о завершении спортивной карьеры, после чего получила членство в комиссии спортсменов МОК. Эти полномочия истекли летом 2024 года.