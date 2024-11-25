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Вяльбе назвала условие при котором съездила бы на Олимпиаду-2026

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объяснила, при каких обстоятельствах поездка на Олимпийские игры 2026 возможна.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: https://t.me/nalyzhi

«Вы знаете, следующая Олимпиада будет проходить в Италии. Честно сказать, я так люблю Италию! Хотя я не люблю Мелони и еще энное количество политиков из этой страны. Но Италию я люблю. Я бы, конечно, съездила. Но при условии, что у нас должны быть флаг и гимн. И все спортсмены, которые реально отобрались туда ехать, должны ехать без всяких деклараций и пригласительных билетов», — сказала Вяльбе в интервью «Эмпатия Манучи».

Напомним, российские лыжники отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года. Ранее президент Федерации лыжных гонок России Вяльбе высказывалась резко негативно о возможности участия российских спортсменов в Играх.

На Олимпиаде в Париже россияне не могли использовать флаг, гимн и любую национальную символику. Медали, которые завоевали спортсмены страны, не шли в общий медальный зачет, а любое упоминание России грозило атлетам дисквалификацией.