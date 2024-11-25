Вяльбе назвала условие при котором съездила бы на Олимпиаду-2026

«Вы знаете, следующая Олимпиада будет проходить в Италии. Честно сказать, я так люблю Италию! Хотя я не люблю Мелони и еще энное количество политиков из этой страны. Но Италию я люблю. Я бы, конечно, съездила. Но при условии, что у нас должны быть флаг и гимн. И все спортсмены, которые реально отобрались туда ехать, должны ехать без всяких деклараций и пригласительных билетов», — сказала Вяльбе в интервью «Эмпатия Манучи».