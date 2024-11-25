Вяльбе обескуражена вручением государственных наград паралимпийцам, участвовавшим на Играх-2024

"Я очень уважаю наших паралимпийцев, их пригласили практически всех на Паралимпиаду в Париже. Они были страшно просто обижены и унижены, когда их выкинули из Китая. Они уже были там, на Паралимпиаде, в Китае, и им пришлось собраться и уехать.
Сейчас наши паралимпийцы были в Париже без флага и гимна. Там их 90 с чем-то человек пригласили, они все поехали. В России им дали государственные награды, им дали премии. И я немножко как бы обескуражена. Тогда нафига я топлю своим спортсменам, говорю, что вы должны быть настоящими сыновьями своей страны? Мы должны быть сейчас все сплочёнными. А что это такое? Они едут без флага«, — сказала Вяльбе в эфире “Эмпатия Манучи”.
Напомним, до проведения Олимпиады-2024 Вяльбе резко негативно высказывалась об участии в этих соревнованиях российских спортсменов. На ОИ-2024 в Париж 15 атлетов из России поехали без гимна, флага, любой национальной символики. На Паралимпиаду допустили уже более 90 спортсменов страны, им удалось завоевать 64 олимпийские медали, а после получить выплаты и от государства.