Вяльбе обескуражена вручением государственных наград паралимпийцам, участвовавшим на Играх-2024

Сейчас наши паралимпийцы были в Париже без флага и гимна. Там их 90 с чем-то человек пригласили, они все поехали. В России им дали государственные награды, им дали премии. И я немножко как бы обескуражена. Тогда нафига я топлю своим спортсменам, говорю, что вы должны быть настоящими сыновьями своей страны? Мы должны быть сейчас все сплочёнными. А что это такое? Они едут без флага«, — сказала Вяльбе в эфире “Эмпатия Манучи”.